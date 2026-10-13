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Aydıntepe'de hizmet yıllarıyla örnek emekli din görevlileri anıldı

Aydıntepe İlçe Müftülüğü, Din Görevlileri Haftası'nda emekli din görevlileri Şerif Kabak, Yakup Şentürk ve Recep Memiş'i ziyaret etti.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Aydıntepe'de hizmet yıllarıyla örnek emekli din görevlileri anıldı

Aydıntepe'de ziyaret programı:

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, Din Görevlileri Haftası kapsamında Aydıntepe İlçe Müftülüğü tarafından ilçede görev yapmış emekli din görevlileri evlerinde ziyaret edildi. Ziyaretlerin odağında, yıllarca süren hizmetlerin hatırlanması ve emek verenlere teşekkür edilmesi yer aldı.

Sohbetler ve anılar:

Ziyaretlerde, emekli din görevlileri Şerif Kabak ve Yakup Şentürk ile Bilali Habeş Camii'nde görev yapan Recep Memiş ile bir araya gelindi. Katılımcılarla yapılan sohbetlerde geçmişte yürütülen hizmetler, cami ve cemaat ilişkileri ile toplumun manevi değerlerinin yaşatılmasına dair anılar paylaşıldı.

Müftülüğün vurgusu:

Aydıntepe İlçe Müftülüğü yetkilileri, emekli din görevlilerinin birikim ve tecrübelerinin önemine değinerek, bu hizmetlerin toplum tarafından takdir edildiğini belirtti. Ziyaretlerde hizmetleri için teşekkür edildi ve tecrübelerin yeni nesillere aktarılmasının önemi üzerinde duruldu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerle, ilçede yıllarını din hizmetlerine adamış kişilerin emeği resmî bir nezaketle anıldı ve onların katkılarının sürdürülmesine yönelik duyulan saygı pekiştirildi.

AYDINTEPE’DE EMEKLİ DİN GÖREVLİLERİ ZİYARET EDİLDİ

AYDINTEPE’DE EMEKLİ DİN GÖREVLİLERİ ZİYARET EDİLDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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