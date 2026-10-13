Gençlerle geçmişe yolculuk: Kocadere kamp alanı protokolü imzalandı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında Kocadere Kamp Alanı için iş birliği protokolü imzalandı. İmzalar, alanın hem doğa etkinliklerine hem de tarihî tefekkür ve deneyim amaçlı kullanımına hazırlanması yönünde atılan somut bir adımı işaret ediyor.

Kocadere vadisinin tarihî rolü:

Kocadere Vadisi, Çanakkale Kara Savaşları sırasında lojistik ve manevi açıdan kritik bir merkez olarak öne çıktı. Bölge, 57. Alayın yürüyüşüne sahne olmasının yanı sıra kurulan sargı yerleriyle binlerce yaralı askerin tahliye edildiği bir "Yaşam Koridoru" işlevi gördü. Proje, bu tarihî hafızayı korumayı ve katılımcılara mekânın taşıdığı anlamı hissettirmeyi amaçlıyor.

Gençlere yönelik hedefler:

Protokol kapsamında geliştirilecek Kocadere Kamp Alanı'nın hedefi, kullanıcıya sıradan kamp aktivitelerinin ötesinde bir deneyim sunmak. İlgili kurumlar, gençlerin tarihî bilinç edinmesi, hatırlama ve tefekkür süreçlerine katılımını sağlayacak etkinlik ve sportif programlar düzenlemeyi planlıyor.

İmzayı atan kurum temsilcileri arasında İsmail Kaşdemir (Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı) ve Ömer Kalkan (Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü) yer aldı. Proje, aynı anda yaklaşık 500 öğrenciyi ağırlayabilecek kapasitede bir kamp alanı oluşturmayı hedefliyor.

Planlamaya göre projenin uygulama dönemi 2027 yılında başlayacak. Bu takvim, altyapı düzenlemeleri, güvenlik ve eğitim programlarının hazırlanması aşamalarını kapsıyor.

Yetkililer, Kocadere Kamp Alanı'nın hem bir doğa ve spor merkezi hem de Çanakkale ruhunun genç kuşaklara aktarılacağı bir öğrenme ortamı olmasını amaçladıklarını vurguladı. Protokol, saha yönetimi ile gençlik faaliyetlerinin koordinasyonunu resmîleştiriyor.

İlerleyen süreçte yapılacak uygulama çalışmaları, etkinlik takvimi ve katılımcı seçimine ilişkin detayların kurumlarca duyurulacağı belirtildi. Bölgenin tarihî dokusuna saygı gösteren yaklaşımın ön planda tutulacağı kaydedildi.

Kocadere Kamp Alanı protokolü imzalandı