İscehisar çiftçilerine sertifikalı tohumla verim artırma desteği

Dağıtımın amacı ve kapsamı:

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, tarımsal üretimi güçlendirmek amacıyla hibe destekli buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Uygulamayı yürüten İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, dağıtımın temel hedefinin üreticilerin kaliteli ve sertifikalı tohum kullanmasını sağlamak olduğunu bildirdi.

Sertifikalı tohumla verim ve kalite hedefi:

Dağıtım ile çiftçilerin tohum seçimini iyileştirerek verim ve kalite artışı sağlanması amaçlanıyor. Müdürlük, sertifikalı tohum kullanımının hastalık dayanımı, ürün standardizasyonu ve piyasa değeri üzerinde olumlu etkiler yaratacağını vurguladı.

Sürdürülebilirlik ve devam eden destekler:

Proje kapsamında yürütülen çalışmaların tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve üretim potansiyelinin artırılması yönünde olduğu belirtildi. Müdürlük, çiftçilerin üretim faaliyetlerine katkı sağlamak için benzer destek ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı.

AFYONKARAHİSAR’IN İSCEHİSAR İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA ÜRETİCİLERE HİBE DESTEKLİ BUĞDAY TOHUMU DAĞITILDI.