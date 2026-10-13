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Belgelendirme ile ustalık buluşuyor: AESOB sınav merkezi mesleki yeterliliği yaygınlaştırıyor

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Dünya Standartlar Günü'nde belgeli ustalığın tüketici güveni ve esnafın emeğinin korunması için kilit rol oynadığını vurguladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Belgelendirme ile ustalık buluşuyor: AESOB sınav merkezi mesleki yeterliliği yaygınlaştırıyor

Belgelendirme ile ustalık buluşuyor: AESOB sınav merkezi mesleki yeterliliği yaygınlaştırıyor

TESK Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, belgeli ustalığın hem tüketici güveni hem de esnafın emeğinin korunması açısından üstlendiği rolü öne çıkardı. Dere, standartların yalnızca ürünlerin teknik özelliklerini kapsamadığını; hizmeti sunan kişinin bilgi, beceri ve yetkinliğinin de kalite anlayışının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

sertifikasyon altyapısı ve TS EN ISO/IEC 17024:

Başkan Dere, TS EN ISO/IEC 17024 standardı çerçevesinde bir sınav merkezi kurduklarını ve bu yapının ulusal ile uluslararası normlara göre faaliyet gösterdiğini aktardı. Mesleki yeterlilik sisteminin ustaların yıllar içinde edindiği deneyimi ölçülebilir ve belgelendirilebilir hale getirdiğini ifade eden Dere, belgeli iş gücünün tüketiciyi korurken, işi hakkıyla yapan esnafın emeğine değer kattığını vurguladı.

belge zorunluluğu takvimi ve kapsamı:

Açıklamada, 23 Mart 2026'da 33202 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan MYK tebliğine göre, 40 ulusal meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı. Dere, tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayanların tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılamayacağını; 23 Mart 2027'den itibaren ise çalışma hayatında belge zorunluluğunun aranacağını belirtti.

Dere, ilgili tebliğ kapsamında AESOB Sınav Merkezi tarafından sınav ve belgelendirme süreçleri yürütülen meslekleri şöyle sıraladı: Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı Seviye 4, Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı Seviye 3, Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı Seviye 3, Sıhhi Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı Seviye 4, Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Seviye 3. Dere, Antalya çevresi ve tüm Türkiye'de esnaf, kurum çalışanları ve belgeye ihtiyaç duyanların AESOB Mesleki Sınav Merkezi'nden kolaylıkla hizmet alabileceğini bildirdi.

aesob'un akreditasyon çalışmaları ve ilkler:

Dere, AESOB'un VOC-TEST III Projesi kapsamında oluşturulan altyapı ile TÜRKAK tarafından akredite edildiğini ve MYK tarafından yetkilendirildiğini söyledi. AESOB'un, Türkiye'de ilk kez Sıhhi Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı Seviye 4 mesleğinde yetkilendirildiğini belirten Dere, ayrıca sınav merkezi bünyesinde Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı Seviye 4, Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı Seviye 3, Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Seviye 3, Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı Seviye 3, Sıhhi Tesisatçı Seviye 3 ulusal yeterliliklerinde belgelendirme süreçlerinin sürdürüldüğünü kaydetti. Dere ayrıca konaklama yiyecek içecek hizmetleri sektöründe Kantinci Seviye 4 ulusal yeterliliğinin akreditasyon sürecinin tamamlandığını ifade etti.

Bu adımların mesleki kalitenin yükseltilmesine, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesine ve mesleklerin itibarının korunmasına katkı sunduğunu belirten Dere, atılan her adımın ustaların yıllara dayanan tecrübesini ulusal yeterliliklerle buluşturduğunu söyledi.

"Standart, ustanın elini kısıtlamak asla değildir," diyen Dere, belgelendirmenin ustanın bilgisini, becerisini ve emeğini görünür kıldığını, belgeye sahip iş gücünün hem kaliteli hizmeti hem de mesleki güvenliği desteklediğini vurguladı. Açıklamasını, "Ustalığı standartla, emeği güvenle buluşturacağız." sözüyle tamamladı.

TESK GENEL BAŞKAN VEKİLİ VE AESOB BAŞKANI ADLIHAN DERE, 14 EKİM DÜNYA STANDARTLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA...

TESK GENEL BAŞKAN VEKİLİ VE AESOB BAŞKANI ADLIHAN DERE, 14 EKİM DÜNYA STANDARTLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA YAPTIĞI AÇIKLAMADA BELGELİ USTALIĞIN GÜVENLİ HİZMET VE TÜKETİCİ GÜVENİ AÇISINDAN TAŞIDIĞI ÖNEME DİKKAT ÇEKTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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