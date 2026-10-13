Kansızlık hastalık değil, vücudun uyarısıdır

Anemi bir semptomdur, nedenleri çok çeşitlidir:

Denizli Devlet Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Aysun Şentürk Yıkılmaz kansızlığın (anemi) toplumda sık karşılaşılan bir sorun olduğunu vurguluyor. Uzman, aneminin tek başına bir hastalık olarak görülmemesi gerektiğini; bunun, vücudun verdiği bir uyarı olduğunu belirtiyor.

Sık görülen nedenler:

Aneminin altında çok sayıda neden yatabilir. Demir eksikliği en sık karşılaşılan nedenler arasında olsa da B12 ve folat eksiklikleri, kronik hastalık ve inflamasyon, böbrek hastalıkları, kan kayıpları, bazı enfeksiyonlar, ilaçlar ve kalıtsal kan hastalıkları da anemiye yol açabilir. Türkiye bağlamında talasemi taşıyıcılığı de önem taşımaktadır; talasemi taşıyıcılığı ile demir eksikliğinin kan sayımı bulguları benzerlik gösterebilir, bu yüzden her mikrositer anemde doğrudan demir tedavisine başlamak doğru değildir.

Demir eksikliği yalnızca yetersiz beslenmeden kaynaklanmaz; artmış demir ihtiyacı, emilim bozuklukları veya kronik kan kayıpları da rol oynayabilir. Özellikle erişkinlerde yeni ortaya çıkan veya tekrarlayan demir eksikliklerinde nedenin araştırılması gerekir. Kadınlarda yoğun adet kanamaları önemli bir neden iken, erkeklerde ve menopoz sonrası kadınlarda açıklanamayan demir eksikliği olduğunda gastrointestinal sistemden kaynaklanan kronik kanamalar mutlaka araştırılmalıdır.

Hematoloji değerlendisinin önemi:

Nedeni açıklanamayan, tekrarlayan veya tedaviye rağmen düzelmeyen anemilerde hematoloji uzmanına yönlendirme önem kazanır. Doç. Dr. Şentürk Yıkılmaz, demir tedavisine rağmen düzelmeyen durumlarda, birden fazla kan hücresinde düşüklük olduğunda, kan sayımında olağandışı bulgular görüldüğünde ya da ailede talasemi gibi kalıtsal kan hastalığı öyküsü olduğunda hematoloji değerlendirmesinin gerekli olacağını belirtiyor.

Ayrıca anemiye eşlik eden açıklanamayan kilo kaybı, ateş, gece terlemesi, lenf bezi büyümesi, tekrarlayan enfeksiyonlar veya alışılmadık kanama bulguları varsa daha ayrıntılı inceleme yapılmalıdır. Kansızlığı yalnızca hemoglobin yükseltilecek bir laboratuvar sonucu olarak görmek yeterli değildir; önemli olan hemoglobini yükseltmenin ötesinde hastanın neden anemik olduğunu saptamaktır. Aynı hemoglobin değerine sahip iki hastanın tedavi gereksinimi tamamen farklı olabilir.

Uzman son olarak şu uyarıda bulunuyor: Doğru tedavi, doğru tanıyla başlar. Kendi kendine uzun süre demir kullanmak yerine aneminin nedenini araştırmak ve gerektiğinde hematoloji uzmanına başvurmak en doğru yaklaşımdır.

DENİZLİ DEVLET HASTANESİ HEMATOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. AYSUN ŞENTÜRK YIKILMAZ, KANSIZLIĞIN (ANEMİ) TOPLUMDA SIK GÖRÜLEN SAĞLIK SORUNLARINDAN BİRİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, "ALTINDA YATAN FARKLI NEDENLER BULUNABİLEN ANEMİ, TEK BAŞINA BİR HASTALIK OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMELİ" DEDİ.