Akmerkez Live Well'de uzmanlardan bütünleşik uzun yaşam reçetesi

Think Well panelleri ilk hafta sonunda yoğun ilgi gördü

Akmerkez'in Ekim ayı programı Live Well çatısı altında, 10-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen Think Well buluşmalarıyla başladı. Ziyarete açık ve ücretsiz gerçekleşen etkinliklerde uzmanlar; beslenme, hareket, uyku ve ruh sağlığını bir arada ele alan bütünleşik yaklaşımları paylaştı. Program, 23 Ekim'e kadar spor, sohbet ve gastronomi buluşmalarıyla devam ediyor.

Bütünleşik longevity perspektifi

10 Ekim'de gerçekleştirilen "Longevity Sohbetleri"nde Dr. Ayşegül Çoruhlu, uzun yaşam konusunu tek bir reçeteye indirgemeyen, beden ve ruhu birlikte ele alan bir çerçevede sundu. Çoruhlu, holistik bakışın günlük yaşam uygulamalarına dönüşmesini vurguladı ve soru-cevap bölümünde misafirlerin bütünsel sağlık ve takviye (supplement) kullanımıyla ilgili bireysel sorularını yanıtladı.

Kadın sağlığı ve uygulamalı molalar

LivetoBloom'un Genel Yayın Yönetmeni Ceren Ceylan Ertaç moderatörlüğündeki "Esra Çavuşoğlu ile Kadın Sağlığı ve Biohacking" sohbetinde Dr. Esra Çavuşoğlu, kadın sağlığına yönelik biohacking yaklaşımını anlattı. Panelin enerjisini yükselten anlardan biri, dinleyicilerin panel arasında hep birlikte yaptığı squat oldu; bu an, sağlıklı alışkanlıkların teoriden pratiğe taşınmasının simgesi olarak öne çıktı.

Cilt sağlığı: iç denge ve dış görünüm ilişkisi

11 Ekim'de Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, cildin sadece dış bir örtü olmadığını, vücudun iç dengesinin bir yansıması olduğunu aktardı. Aydın; güneş, beslenme, stres ve uykunun cilt yaşlanmasındaki rollerini anlatarak kontrollü güneşlenme, kremlerde sadeleşme ve direnç antrenmanlarının önemine dikkat çekti. Aydın'ın sözleri etkinlikte öne çıktı: "Günümüzde gençliğin tanımı kas miktarıyla, özellikle de bacak kaslarının kuvvetiyle ölçülüyor." Konuşmasını ise şu ifadeyle tamamladı: "Genç kalmak, zamanı durdurmak değildir; zaman ilerlerken sağlığımızı, gücümüzü ve yaşam enerjimizi olabildiğince koruyabilmektir."

2030 beslenme trendleri ve pratik öneriler

Aynı gün sahnede yer alan Beslenme Uzmanı ve FAO Gıda Şampiyonu Dilara Koçak, "2030'da Ne Yiyeceğiz? Protein, Yapay Zekâ ve Yeni Nesil Beslenme" başlıklı panelde gelecek beslenme eğilimlerini tartıştı. Koçak, adaptojenler, besin sinerjisi, fermente gıdalar ve sumak gibi geleneksel malzemelerin tekrar sahneye çıkışını bilimsel bulgularla birlikte değerlendirdi. Katılımcılara önerileri netti: haftada 30 farklı bitkisel besin tüketmek, her gün bir fermente gıda tüketmek, akşam yemeğini erkene çekmek ve uykuyu düzene sokmak. Koçak paneli şu cümleyle özetledi: "Geleceğin tabağı daha az yeni, daha çok akıllı olacak. Gençlik kavanozda değil, tabakta ve yastıkta."

Program takvimi: söyleşiler ve hareket buluşmaları

Think Well oturumları 13 Ekim'de Eczacı Adile Özdağ ve Prof. Dr. Murat Aksoy ile "Sağlıklı Yaşamın Kodları" sohbetiyle sürecek. Move Well kapsamında "dekk akmerkez üçgen teras"ta 13 ve 17 Ekim tarihlerinde yoga, 16 ve 18 Ekim'de zumba seansları; 16 Ekim'de ise Görkem Doğan ile HIIT antrenmanı yer alacak. Eat Well menüleri boyunca sunulurken, 19 Ekim'de Akmerkez Teras'ta "Tarım'da Long Table" etkinliği şef Yaren Çarpar ve Nilhan Aras ile yapılacak; aynı gün diyetisyen Selvi Akman ile "Mindful Eating" buluşması gerçekleşecek.

Akmerkez Live Well, farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getirerek sağlıklı uzun yaşamı tekil çözümlerden ziyade günlük alışkanlıklara, hareket ve beslenme düzenine ve zihinsel dengeye dayandıran bir çerçevede aktarmayı hedefliyor. Etkinlik takvimi boyunca katılımcılar hem teorik bilgiyi hem de uygulamaya yönelik ipuçlarını bir arada bulabilecek.

BESLENME UZMANI DİLARA KOÇAK