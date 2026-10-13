Deprem bölgesinde çocuklara neşe: Nurdağı ve İslahiye'de etkinlikler

Etkinliklerin amacı ve kapsamı:

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde, depremden etkilenen çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Organizasyonlar çerçevesinde köylerde ve ilçe merkezlerinde yaşayan çocuklar ile özel durumlu çocuklara ulaşılarak, onların yüzünü güldürmek ve kendilerini özel hissetmeleri amaçlandı.

Destekleyen kurumlar ve gönüllüler:

Etkinliklere ilçe müftülükleri öncülük ederken, hayırsever vatandaşlar ve dernekler de destek verdi. Bu iş birliği sayesinde hem kırsal hem de merkezdeki çocuklara erişim sağlandı.

Dağıtılan hediyeler ve etkinlik içeriği:

Programlarda çocuklara toka, çiçek ve çeşitli hediyeler ulaştırıldı. Hediyelerin yanı sıra, çocukların moralini yükseltmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirildi; amaç, depremden etkilenen bölgelerde yaşayan çocukların bir an olsun rahatlamasını ve özel hissetmesini sağlamaktı.

GAZİANTEP'TE DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK YAPILARAK HEDİYE DAĞITILDI