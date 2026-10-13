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Deprem bölgesinde çocuklara neşe: Nurdağı ve İslahiye'de etkinlikler

Nurdağı ve İslahiye'de deprem bölgesinde yaşayan çocuklara yönelik etkinliklerde toka, çiçek ve hediyeler dağıtıldı; hedef, çocukları mutlu etmekti.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Deprem bölgesinde çocuklara neşe: Nurdağı ve İslahiye'de etkinlikler

Etkinliklerin amacı ve kapsamı:

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde, depremden etkilenen çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Organizasyonlar çerçevesinde köylerde ve ilçe merkezlerinde yaşayan çocuklar ile özel durumlu çocuklara ulaşılarak, onların yüzünü güldürmek ve kendilerini özel hissetmeleri amaçlandı.

Destekleyen kurumlar ve gönüllüler:

Etkinliklere ilçe müftülükleri öncülük ederken, hayırsever vatandaşlar ve dernekler de destek verdi. Bu iş birliği sayesinde hem kırsal hem de merkezdeki çocuklara erişim sağlandı.

Dağıtılan hediyeler ve etkinlik içeriği:

Programlarda çocuklara toka, çiçek ve çeşitli hediyeler ulaştırıldı. Hediyelerin yanı sıra, çocukların moralini yükseltmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirildi; amaç, depremden etkilenen bölgelerde yaşayan çocukların bir an olsun rahatlamasını ve özel hissetmesini sağlamaktı.

GAZİANTEP&#039;TE DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK YAPILARAK HEDİYE DAĞITILDI

GAZİANTEP'TE DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK YAPILARAK HEDİYE DAĞITILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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