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Aydıntepe’de okullar eğitim yılına yerinde hazırlanıyor

Metin Bilgin, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi Aydıntepe'de sınıf ve ortak alanlardaki hazırlıkları yerinde denetleyip yöneticilerden bilgi aldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Emre Koç

Aydıntepe’de okullar eğitim yılına yerinde hazırlanıyor

Hazırlık çalışmaları yerinde incelendi:

Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki okullarda devam eden hazırlıkları yerinde inceledi. Yapılan ziyaretler kapsamında eğitim ortamlarının yeni döneme uygun hale getirilmesi için yürütülen çalışmalar yakından takip edildi.

inceleme alanları:

Bilgin, okullarda öncelikli olarak sınıfları gezdi ve buralarda sürdürülen düzenleme, temizlik ve donanım çalışmalarını yerinde gördü. Ziyaretlerde ayrıca öğretim yılı boyunca kullanılacak ortak alanlar ile ihtiyaç duyulan düzenlemeler de değerlendirildi.

yöneticilerle görüşme ve değerlendirme:

Okul yöneticilerinden devam eden çalışmaların kapsamı ve aşamaları hakkında bilgi alan Bilgin, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve eğitim ortamlarının öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi konusunda koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Yapılan incelemeler, okul yönetimleri ve ilgili birimlerle yapılacak takip çalışmalarıyla tamamlanacak.

Bilgin, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve eğitim camiası için verimli ve başarılı geçmesini diledi.

AYDINTEPE’DE YENİ DÖNEM ÖNCESİ OKULLARDA İNCELEME YAPILDI

AYDINTEPE’DE YENİ DÖNEM ÖNCESİ OKULLARDA İNCELEME YAPILDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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