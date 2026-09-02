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Kumluca'da bıçaklı saldırı: şüpheli polisi görünce 'game over' diyerek teslim oldu

Kumluca'da iş yeri önünde bıçaklanan Edip Sağlam hastaneye kaldırıldı; kaçan şüpheli İ.Y. polisi görünce 'Game Over' diyerek teslim oldu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kumluca'da bıçaklı saldırı: şüpheli polisi görünce 'game over' diyerek teslim oldu

Olayın ayrıntıları:

Antalya'nın Kumluca ilçesi Eski Cami Mahallesi'nde geçen pazar günü saat 19.00 civarında iş yeri önünde meydana gelen olayda, Edip Sağlam (60) hiç tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırı anı ve şüphelinin kaçışı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Saldırı anı ve yaralanma:

Sağlam, iş yerini kapatıp motosikletine bindiği sırada telefonla konuştuğunu; arkasından biri tarafından dürtüldüğünü ve ardından elinde kasap bıçağıyla saldırıya uğradığını anlattı. Karşılık vermeye çalışırken iki bıçak darbesi aldığı, kan kaybı nedeniyle bir süre sonra yere yığıldığı bildirildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Edip Sağlam, Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve bel ile kalça bölgesine 8 dikiş atıldığı belirtildi.

Şüphelinin yakalanması ve durumu:

Olay sonrası kaçan İ.Y.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Kaçış güzergahında Kumluca Kulesi civarında önünü kesen ekiplerle karşılaşan İ.Y., bir süre direndikten sonra bıçağı yere bıraktı ve 'Game Over' diyerek teslim oldu. Gözaltına alınan İ.Y. ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi; yüzde 40 zihinsel engelli olduğu tespit edilerek tedavisi için Adana'daki donanımlı bir hastaneye gönderildi.

Aile ve tanıkların tepkisi:

Sağlam, saldırganın babasının hastanedeki tedavisinin ardından kendisini ziyaret ettiğini ve oğlunun daha önce de benzer vakalar nedeniyle cezaevine girip çıktığını söylediğini aktardığını ifade etti. Babasının, 'Bunu alın götürün tıkın içeri bir daha da bırakmayın' dediğini ilettiğini belirtti. Sağlam, 'Ya bunu alıp iyi tedavi etsinler ya da dışarı bırakmasınlar' diyerek endişesini dile getirdi.

Saldırının ardından olay yerindeki süreçle ilgili konuşan Ömer Faruk Sağlam, polisin Kule yönünde kaçtığını tespit edip şüphelinin önünü kestiğini, uzun süren müdahalelerin ardından şüphelinin etkisiz hale getirildiğini ve bıçağı yere koyduktan sonra 'oyun bitti' diyerek teslim olduğunu söyledi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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