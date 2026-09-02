Köşk'te küçükbaş hayvanlarda kulak küpesiyle kimliklendirme yaygınlaşıyor

Köşk'te küçükbaş hayvanların kimliklendirme çalışmaları devam ediyor

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Hayvan Sağlığı personeli, ilçe genelinde küçükbaş hayvanlara kulak küpesi takma uygulamasını sürdürüyor. Yapılan küpeleme sonrası hayvanlar kayıt altına alınarak kimliklendiriliyor ve takip edilebilir hale getiriliyor.

uygulama nasıl yürütülüyor:

Çalışmada görevli ekipler, hayvanlara uygun hijyen koşullarında küpe takıyor; işlem tamamlandığında bilgiler mevzuata uygun sistemlere işleniyor. Bu süreçte küpe numaraları, hayvanın türü ve kayıt bilgileri kayda geçirilerek her hayvan için benzersiz bir kimlik oluşturuluyor. Küpeleme ekip tarafından sahada uygulanıyor ve kayıt işlemleri ilgili birimlerce takip ediliyor.

kayıt ve takip avantajları:

Kimliklendirme sayesinde küçükbaş hayvanların hareketleri, sahip değişiklikleri ve sağlık geçmişi izlenebiliyor. Bu izlenebilirlik, hastalıkların hızlı tespiti, sürü yönetimi ve gıda güvenliği açısından önemli faydalar sağlıyor. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde küçükbaş hayvanların kulak küpesi takılarak kimliklendirilmesi çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yetkililer uygulamanın devam edeceğini ve üreticilerin sürece katkı sağlamasının hem hayvan sağlığını hem de tüketici güvenini artıracağına dikkat çekiyor.

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN KULAK KÜPESİ TAKILARAK KİMLİKLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.