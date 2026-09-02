Dolar 48,2119 -0,12%
Euro 55,9641 +0,04%
Bist 13.971,94 -1,81%
Altın Gram 6.783,94 -0,45%
EUR/USD 1,1582 -0,09%
Brent Petrol 94,75 +0,11%
--°

Köşk'te küçükbaş hayvanlarda kulak küpesiyle kimliklendirme yaygınlaşıyor

Köşk'te Tarım ve Orman Müdürlüğü, küçükbaşlara kulak küpesi takarak kimliklendiriyor; kayıt ve takip hayvan sağlığı ile gıda güvenliğini güçlendiriyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Köşk'te küçükbaş hayvanlarda kulak küpesiyle kimliklendirme yaygınlaşıyor

Köşk'te küçükbaş hayvanların kimliklendirme çalışmaları devam ediyor

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Hayvan Sağlığı personeli, ilçe genelinde küçükbaş hayvanlara kulak küpesi takma uygulamasını sürdürüyor. Yapılan küpeleme sonrası hayvanlar kayıt altına alınarak kimliklendiriliyor ve takip edilebilir hale getiriliyor.

uygulama nasıl yürütülüyor:

Çalışmada görevli ekipler, hayvanlara uygun hijyen koşullarında küpe takıyor; işlem tamamlandığında bilgiler mevzuata uygun sistemlere işleniyor. Bu süreçte küpe numaraları, hayvanın türü ve kayıt bilgileri kayda geçirilerek her hayvan için benzersiz bir kimlik oluşturuluyor. Küpeleme ekip tarafından sahada uygulanıyor ve kayıt işlemleri ilgili birimlerce takip ediliyor.

kayıt ve takip avantajları:

Kimliklendirme sayesinde küçükbaş hayvanların hareketleri, sahip değişiklikleri ve sağlık geçmişi izlenebiliyor. Bu izlenebilirlik, hastalıkların hızlı tespiti, sürü yönetimi ve gıda güvenliği açısından önemli faydalar sağlıyor. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde küçükbaş hayvanların kulak küpesi takılarak kimliklendirilmesi çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yetkililer uygulamanın devam edeceğini ve üreticilerin sürece katkı sağlamasının hem hayvan sağlığını hem de tüketici güvenini artıracağına dikkat çekiyor.

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN KULAK KÜPESİ TAKILARAK KİMLİKLENDİRİLMESİNE YÖNELİK...

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN KULAK KÜPESİ TAKILARAK KİMLİKLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erken tanı ve aşı farkındalığı jinekolojik kanserlerin seyrini değiştirebilir
images

Beynin yaşı takvimden farklı olabilir: biyolojik yaş nasıl ölçülür ve korunur
images

Palamut sezonu Çanakkale'de tezgahları canlandırdı
images

Develi'de kırsal yollar yenileniyor: Kayseri Büyükşehir sıcak asfalt uygulamalar...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağlıca'da mezrone için ortak atılım: kooperatifle verim ve marka hedefleniyor

Zile MYO kampüsüne 200 kişilik cami inşası başladı

Söke'de kavşakta meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Aksöğüt kırsalında traktör devrildi: 4 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı