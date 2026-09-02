Can yeleğini kızına giydiren hastane çalışanı Gülcan Gürel toprağa verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında Girne’den Taşucu’na sefer yapan yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşamını yitiren Mersin Şehir Hastanesi taşeron firma çalışanı Gülcan Gürel, Mersin’de düzenlenen törenlerin ardından defnedildi. Facia sırasında üzerindeki can yeleğini kızına verdiği bildirilen Gürel için kentte hem hastane çapında hem de mezarlıkta duygusal vedalar gerçekleştirildi.

Cenazenin gelişi ve hastane morgu:

Gürel’in cenazesi, olayın ardından dün akşam saatlerinde uçakla Çukurova Havalimanına getirildi. Buradan Mersin’e nakledilen cenaze, otopsi ve işlemler için hastane morguna kaldırıldı. Yetkililer ve yakın çevresi, geliş sürecinde ailenin bilgilendirildiğini belirtti.

Hastane töreni ve defin işlemi:

Uzun süredir Mersin Şehir Hastanesi’nde görev yaptığı öğrenilen Gürel için hastane bahçesinde bir tören düzenlendi. Törene; yakınları, hastane personeli, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Hastane Başhekimi Mehmet Ballı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duaların ve gözyaşlarının eşlik ettiği uğurlama sonrasında cenaze, defin için Güneykent Mezarlığına götürüldü.

Ailedeki acı vedalar:

Güneykent Mezarlığı’ndaki törene Vali Atilla Toros, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, bazı siyasi parti temsilcileri ve geniş bir kalabalık katıldı. Asker olan kardeşi Mehmet Payam birliğinden izin alarak törende yer aldı; kardeşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı eşi Kemal Gürel ve diğer aile fertleri, törene katılan yetkililer ve yakınları tarafından teselli edildi. Cenaze namazı ve duaların ardından Gürel defnedildi.

Can yeleği ve fedakârlık:

Olayda ailenin Taşucu seferine katılmak üzere KKTC’ye gittiği; bu yolculukta Gürel’in babası Bayram Payam, kız kardeşi Eda Payam ve kızı Tusem ile birlikte olduğu ifade edildi. Geminin alabora olmaya başlaması sırasında yaşanan panikte Gürel’in üzerindeki can yeleğini çıkartarak kızına verdiği, kız kardeşi Zahide’ye ise "Kızım bundan sonra sana emanet" dediği öğrenildi. Tanıkların aktardığına göre Gürel bu hareketiyle evladının hayatta kalmasını sağladı, kendisi ise dalgalara kapılarak yaşamını yitirdi.

Yapılan törenler ve duaların ardından cenaze son yolculuğuna uğurlandı; yakınları ve mesai arkadaşları, Gürel’in fedakârlığını ve hatırasını dile getirerek onu andı.

MEHMET PAYAM, ABLASININ TABUTUNA SARILARAK UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ.