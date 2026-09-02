Devletin şefkat eli Muş'ta: şehit aileleri ve gazilerle vefa buluşması

Göktaş Muş'ta şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi temas için geldiği Muş'ta düzenlenen 'Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması' programında şehit yakınları ve gazilerle buluştu. Göktaş, programda yaptığı konuşmada terörle mücadelenin ardından başlayan sürecin yalnızca geçmişi yok saymak olmadığını, milli birlik ve beraberliği güçlendirme kararlılığının bir parçası olduğunu vurguladı.

Ziyaretin bölge ve tarihsel bağlamı:

Göktaş, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte bulunulan Malazgirt programına atıf yaparak Muş'un ve bölgenin Türkiye açısından taşıdığı önemi hatırlattı. Muşlu vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği desteğe dikkat çeken bakan, bu güçlü dayanışmanın programın atmosferine de yansıdığını belirtti.

Ailelerin hassasiyetleri ve istişare süreci:

Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye hedefinin uygulanma sürecinde şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerinin öncelikli olduğunu söyledi ve bu çerçevede ailelerle ile temsilci kuruluşlarla kapsamlı istişarelerde bulunulduğunu aktardı. TBMM bünyesinde oluşturulan komisyonda da dernek temsilcileriyle bir araya gelindiğini kaydeden Göktaş, ailelerin taleplerinin doğrudan yetkili mercilere iletildiğini ifade etti.

Konuşmasında şehitlerin kahramanlıkları ve gazilerin cesaretine vurgu yapan Göktaş, bu yakınlıkların ziyaret edilmesinin bakanlık için bir görev ve vefa borcu olduğunu dile getirdi. Şehit yakınlarının acısının hiçbir şeyle telafi edilemeyeceğini, bir makamın şehitlik makamına eş tutulamayacağını özellikle belirtti.

Yapılan düzenlemeler ve uygulama adımları:

Bakan Göktaş, TBMM'den geçen düzenlemelerle terörle mücadelede yaralanmış ancak gazi sayılmayan erlerin durumunda iyileştirmeler yapıldığını açıkladı. Bu kapsamda 9 bine yakın er gazinin durumunun düzeltildiğini, başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını söyledi. Ayrıca 2002 yılında şehit yakını atamalarının 5 bin 500 iken bugün bu rakamın 53 bine ulaştığını hatırlatarak atama sayılarındaki artışı paylaştı.

Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde şehit yakınları ve gazilere yönelik birçok çalışmaya öncülük edildiğini belirten Göktaş, bu adımların hem sosyal destek hem de hak temelli düzenlemeler içerdiğini vurguladı.

Geleceğe dönük mesaj ve birlik vurgusu:

Göktaş, terörün ailelerin huzurunu hedef aldığını ve yarım asırlık süreçte ağır bedeller ödendiğini hatırlatarak, terörsüz Türkiye sürecinin amacının huzur, birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu kaydetti. Hedefin hiçbir annenin gözyaşı dökmediği, hiçbir hanenin huzursuz olmadığı bir ülke kurmak olduğunu belirtti. Ayrıca gençlerin istihdamla güçlendirilmesi ve ülkenin üretim gücüyle büyümesinin önemine dikkat çekti.

Kapanışta şehit aileleri ve gazilere teşekkür eden Göktaş, birlikte yürümekten duydukları gururu dile getirerek, "Sizlerle yol yürümekten gurur duyuyoruz, sizlerden bin kere Allah razı olsun" ifadelerini kullandı ve terörsüz Türkiye hedefinde ailelerle birlikte çalışılacağını yineledi.

Program, bölge halkı ile kurulan doğrudan temas ve hukuki-sosyal düzenlemelerin paylaşılması bakımından önemli bir adım olarak değerlendirildi; bakanlığın uygulama ve başvuru süreçlerini izlemeye devam edeceği bildirildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KONUŞMA YAPTI.