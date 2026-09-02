Dolar 48,2943 +0,05%
Euro 55,9671 +0,05%
Bist 13.952,06 -1,95%
Altın Gram 6.785,75 -0,59%
EUR/USD 1,1583 -0,08%
Brent Petrol 94,91 +0,27%
--°

Dilovası’nda okullar yeni döneme hazırlanırken birinci sınıflara kırtasiye ve kıyafet desteği

Dilovası Belediyesi okulların eksiklerini giderdi; yeni döneme birinci sınıf ve ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve kıyafet yardımları sürecek.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Dilovası’nda okullar yeni döneme hazırlanırken birinci sınıflara kırtasiye ve kıyafet desteği

Eğitim hazırlıkları ve sosyal destekler:

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu eylül ayı meclis toplantısında, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okulların fiziki eksikliklerinin giderildiğini ve bakım-onarım çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Toplantı, Dilovası Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi ve gündemde hem yerel hem ulusal konular yer aldı.

Ömeroğlu, yaz dönemi boyunca okullardan gelen talepler doğrultusunda çevre düzenlemesi ve onarım çalışmalarının yapıldığını belirterek, eğitime desteğin sosyal projelerle sürdürüleceğini vurguladı. Belediye, özellikle birinci sınıfa başlayacak çocuklar ile yetim, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik yardım programlarını öncelikli hale getiriyor.

Kırtasiye ve kıyafet yardımı uygulaması:

Başkan Ömeroğlu, ilçede eğitim hayatına başlayacak tüm birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye desteği sağlanacağını duyurdu. Ayrıca yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik olarak kırtasiye malzemelerinin yanı sıra kıyafet yardımlarının da ulaştırılmaya devam edeceği belirtildi.

Bu uygulama, okullar açılmadan önce yapılan fiziksel düzenlemelerle eşgüdümlü yürütülerek öğrencilerin eğitim sürecine daha hazır başlaması hedefleniyor.

Yangın müdahalesi ve ulusal konulara ilişkin değerlendirmeler:

Meclis konuşmasında Ömeroğlu, ilçede yakın zamanda çıkan yangınlara da değinerek Demirciler ile Tavşanlı mahalleleri arasındaki yangına havadan ve karadan hızlı müdahale edildiğini anımsattı. Söndürme çalışmalarına katılan Orman Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Ayrıca Ömeroğlu, Dünya Barış Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi anmalarına ilişkin görüşlerini paylaştı ve Filistin başta olmak üzere çatışma bölgelerindeki sivillerin durumuna dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış çabalarının önemine vurgu yaptı. Girne açıklarındaki gemi kazasında yaşamını yitirenlere rahmet diledi ve meclis üyesi Özcan Kaya'nın aile büyüklerinden birinin vefatı dolayısıyla başsağlığı iletti.

Konuşmaların ardından meclis gündemindeki maddeler görüşülüp karara bağlandı. Toplantı, gündem dışı soruların yanıtlanması ve temennilerle son buldu.

DİLOVASI BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA KONUŞAN BAŞKAN RAMAZAN ÖMEROĞLU, YENİ...

DİLOVASI BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA KONUŞAN BAŞKAN RAMAZAN ÖMEROĞLU, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ OKULLARIN FİZİKİ EKSİKLERİNİN GİDERİLDİĞİNİ BELİRTEREK, İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE VE BİRİNCİ SINIFLARA YÖNELİK KIRTASİYE İLE KIYAFET YARDIMLARININ SÜRECEĞİNİ BİLDİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beynin yaşı takvimden farklı olabilir: biyolojik yaş nasıl ölçülür ve korunur
images

Palamut sezonu Çanakkale'de tezgahları canlandırdı
images

Develi'de kırsal yollar yenileniyor: Kayseri Büyükşehir sıcak asfalt uygulamalar...
images

Bakan Uraloğlu: sağ haber alınamadı, belirsizlik sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mersin'de gözyaşlarıyla uğurlandı: uzman çavuş Fahri Ateş toprağa verildi

Köseyufuslu kavşağında çarpışma: otomobil sürücüsü yaralandı

Taklit karşısında kahkahalara boğulan başkan Yazıcıoğlu

İhsaniye'de turşuluk salatalık hasadı: üreticiler ve tarım ekipleri sahada

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı