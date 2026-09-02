Dilovası’nda okullar yeni döneme hazırlanırken birinci sınıflara kırtasiye ve kıyafet desteği

Eğitim hazırlıkları ve sosyal destekler:

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu eylül ayı meclis toplantısında, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okulların fiziki eksikliklerinin giderildiğini ve bakım-onarım çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Toplantı, Dilovası Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi ve gündemde hem yerel hem ulusal konular yer aldı.

Ömeroğlu, yaz dönemi boyunca okullardan gelen talepler doğrultusunda çevre düzenlemesi ve onarım çalışmalarının yapıldığını belirterek, eğitime desteğin sosyal projelerle sürdürüleceğini vurguladı. Belediye, özellikle birinci sınıfa başlayacak çocuklar ile yetim, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik yardım programlarını öncelikli hale getiriyor.

Kırtasiye ve kıyafet yardımı uygulaması:

Başkan Ömeroğlu, ilçede eğitim hayatına başlayacak tüm birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye desteği sağlanacağını duyurdu. Ayrıca yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik olarak kırtasiye malzemelerinin yanı sıra kıyafet yardımlarının da ulaştırılmaya devam edeceği belirtildi.

Bu uygulama, okullar açılmadan önce yapılan fiziksel düzenlemelerle eşgüdümlü yürütülerek öğrencilerin eğitim sürecine daha hazır başlaması hedefleniyor.

Yangın müdahalesi ve ulusal konulara ilişkin değerlendirmeler:

Meclis konuşmasında Ömeroğlu, ilçede yakın zamanda çıkan yangınlara da değinerek Demirciler ile Tavşanlı mahalleleri arasındaki yangına havadan ve karadan hızlı müdahale edildiğini anımsattı. Söndürme çalışmalarına katılan Orman Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Ayrıca Ömeroğlu, Dünya Barış Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi anmalarına ilişkin görüşlerini paylaştı ve Filistin başta olmak üzere çatışma bölgelerindeki sivillerin durumuna dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış çabalarının önemine vurgu yaptı. Girne açıklarındaki gemi kazasında yaşamını yitirenlere rahmet diledi ve meclis üyesi Özcan Kaya'nın aile büyüklerinden birinin vefatı dolayısıyla başsağlığı iletti.

Konuşmaların ardından meclis gündemindeki maddeler görüşülüp karara bağlandı. Toplantı, gündem dışı soruların yanıtlanması ve temennilerle son buldu.

DİLOVASI BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA KONUŞAN BAŞKAN RAMAZAN ÖMEROĞLU, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ OKULLARIN FİZİKİ EKSİKLERİNİN GİDERİLDİĞİNİ BELİRTEREK, İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE VE BİRİNCİ SINIFLARA YÖNELİK KIRTASİYE İLE KIYAFET YARDIMLARININ SÜRECEĞİNİ BİLDİRDİ.