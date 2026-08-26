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Aykut Erdoğdu ile Ertan Yıldız arasında 1 milyon dolar iddiası ve tutukluluk tartışması

Ekrem İmamoğlu davasının duruşmasında Aykut Erdoğdu ile Ertan Yıldız arasında '1 milyon dolar' iddiası gündeme geldi; Erdoğdu 15 aydır tutuklu olduğunu savundu.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:43

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Aykut Erdoğdu ile Ertan Yıldız arasında 1 milyon dolar iddiası ve tutukluluk tartışması

Aykut Erdoğdu ile Ertan Yıldız arasında 1 milyon dolar iddiası ve tutukluluk tartışması

"Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ikinci duruşmasında, savunmasını tamamlayan İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı tutuksuz sanık Ertan Yıldız ile eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu arasında '1 milyon dolar' iddiası ve bunun tutuklulukla ilişkilendirilmesi tartışma yarattı. Duruşmada ayrıca tutuklu sanıkların karşılıklı soru yöneltmeleri ve İBB iştiraki ilişkilerine dair çarpıcı ifadeler öne çıktı.

duruşmada yöneltilen sorular ve yanıtlar:

Savunmasını tamamlayan Ertan Yıldız, soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilmişti. Duruşma sırasında tutuklu sanıklar, Yıldız'ın ifadelerine ilişkin doğrudan sorular yöneltti. Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu sanık Murat Ongun, Yıldız'ın 'Bebek Otel'de kahvaltıya davet edildiği, reklam alanları ihalesinin konuşulduğu ve İlbaklar ile yüzde 10'da anlaşıldığı' yönündeki beyanına atıfta bulunup ihaleye fesat karıştırma iddiasını gündeme getirdi. Yıldız bu davete 'davet edildiğimi bilmiyordum' diye yanıtladı; Ongun ise söz konusu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve ihalenin incelenmesini isteyeceğini belirtti.

Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu ise Yıldız'a ilişkin doğrudan sorular yöneltti. İmamoğlu, Yıldız'ın 'firma benim ama başkaları çalıştırıyorlar' iddiasına ilişkin bilgi verip vermediğini sordu; Yıldız cevap vermek istemedi. İmamoğlu, Yıldız'ın İBB ile ilişkisini 2024 seçimlerinden sonra kestiği iddiasına da değindi ve Yıldız'dan İYA'dan ne zaman ayrıldığını sordu. Yıldız 'tutuklandığımda İYA başkanıydım' dedi. İmamoğlu bunun üzerine, 'Yani siz İBB ile ilişkinizi hiç kesmediniz... İştiraklerle 15 günde bir toplantı yapmaz mıydınız?' diye çıkıştı; Yıldız '2 kez toplantı yaptım' karşılığını verdi ve İmamoğlu 'o zaman tembelmişsiniz' ifadesini kullandı.

'1 milyon dolar' tartışmasının ayrıntıları:

Duruşmanın en sert bölümünü Aykut Erdoğdu ile Ertan Yıldız arasındaki '1 milyon dolar' iddiasına ilişkin söz düellosu oluşturdu. Erdoğdu, kendi ifadesine atıfla 'ben arayacağım, 1 milyon dolar bağış getireceğim' yönündeki beyanın bağış mı yoksa rüşvet mi olduğunun netleştirilmesini talep etti. Yıldız, 'buna mahkeme heyeti karar verecektir' yanıtını verdi ve Erdoğdu'nun sözlerini '1 milyon dolar civarında getirebilirler, para verebilirler' şeklinde aktardı.

Erdoğdu, '1 milyon dolar civarında para verebilirler dedim. Bu tek olay yüzünden 15 aydır hapisteyim. Onun için detaylar önemli' diyerek, ifadesindeki niyetin açıklığa kavuşturulmasını istedi. Yıldız araya girerek 'telefon değil, görüşmedir. Görüşme yaptığımızı hatırlıyorum. Ben sizinle bir anlaşma yapmadım. Bu konuda benim Başkanla görüşmem lazım' ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, Yıldız'ın önceki ifadelerinden alıntılar yaparak, 'Aykut Erdoğdu aradı beni, bunlar çok iyi insanlar, CHP'ye de yardım etti. Bunlar 1 milyon dolar da bağış yapacak' dediğinizi sonra 'çanta içinde 1 milyon 200 bin dolar parayı getirdi, sonra da Fatih Keleş aldı' dediğinizi yazmışsınız' diye çıkıştı. Erdoğdu, bu noktada '1 milyon lira getirmeye yönelik bir anlaşma dönüyor; buna göre bu anlaşmayı benimle Ekrem İmamoğlu mu yaptı?' diye sordu. Yıldız'ın bu soruya verdiği yanıt 'Evet' oldu.

Tarafların karşılıklı suçlama ve inanç sorgulaması sürerken Yıldız 'her şeyi ben söylüyorum. Niye yarısına inanıp yarısına inanmıyorsunuz?' derken, Erdoğdu 'ben senin hiçbir şeyine inanmıyorum' yanıtını verdi. Erdoğdu ayrıca, 'Bir tek suçtan ben 15 aydır hücrede yatıyorum. Ben zaten cezamın 4 katını yattım. Bir örgüt de yok benim hakkımda' diyerek tepkisini dile getirdi ve Yıldız'ın tutuklanmasını, savcılığın da tutuklama istemesini talep etti.

Duruşma boyunca öne çıkan ifadeler arasında '15 aydır tutukluluk', '1 milyon dolar' iddiası ve tarafların birbirinin beyanlarına güvenmemesi yer aldı. Yargılama sürecinde, mahkemenin bu iddiaların bağış mı yoksa rüşvet mi olduğuna ilişkin değerlendirmesi bekleniyor.

Duruşma, Ertan Yıldız'a yönelik soruların yöneltilmesiyle devam ediyor ve savunma ile tanık beyanları arasındaki çelişkiler duruşma tutanaklarına yansıyor. Mahkemenin nihai değerlendirmesi, her iki tarafın iddia ve savunmalarının ayrıntılı olarak incelenmesine bağlı olacak.

Sanık Aykut Erdoğdu: &quot;1 milyon dolar civarında para verebilirler dedim, tek olay yüzünden 15 aydır...

Sanık Aykut Erdoğdu: "1 milyon dolar civarında para verebilirler dedim, tek olay yüzünden 15 aydır hapisteyim"

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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