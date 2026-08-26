Kentler arası iş birliğini güçlendirecek lider: Sevinç Baykan Özden Türkiye Kent Konseyleri Birliği başkanı oldu

toplantının açılışı ve gündemi:

Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Kent Konseyleri Birliği 17. Dönem Yönetim Kurulu Toplantısı, kent konseyleri arasındaki eşgüdümü artırmak ve ortak projeleri güçlendirmek amacıyla yapıldı. Toplantıda, Türkiye Belediyeler Birliği ile kurulması planlanan kurumsal iş birliğine ilişkin taslak protokol detayları ele alındı.

Gündemde ayrıca, kent konseylerinin kapasitelerini ve katılım kültürünü geliştirmeye yönelik değerlendirmeler yer aldı. Toplantıda hazırlanan proje taslağı, takip süreci için İçişleri Bakanlığı'na sunulmak üzere onaya sunuldu.

yönetim seçimi ve yeni başkan:

Toplantının kararıyla, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden oy birliğiyle 18. Dönem Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı olarak seçildi. Seçim, birlik içinde demokratik çeşitlilik ve yüksek katılım kültürünün güçlendiğinin bir işareti olarak değerlendirildi.

Devir teslim töreninin Ekim ayında Balıkesir'de gerçekleşmesi bekleniyor. Yeni yönetimde ayrıca, Başkan Vekilliğine kurucu başkan Necati Binici, Başkan Yardımcılığına ise Tokat Kent Konseyi Başkanı Dr. Selim Çakar getirildi.

iş birliği ve öncelikler:

Toplantıda vurgulanan öncelikler arasında kentler arası bilgi paylaşımı, ortak proje geliştirme ve yerel katılım mekanizmalarının güçlendirilmesi bulunuyor. Birliğin hedefi, kent konseyleri arasında daha sistematik bir iş birliği ağı kurarak yerel düzeyde karar alma süreçlerini desteklemek olarak belirtildi.

Seçilen yönetimin, özellikle Kuvayımilliye şehri Balıkesir'in adını ülke genelinde daha görünür kılma beklentisiyle görev yapacağı kaydedildi.

TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ’NİN ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN 17. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI’NDA BALIKESİR KENT KONSEYİ BAŞKANI SEVİNÇ BAYKAN ÖZDEN, OY BİRLİĞİYLE 18. DÖNEM TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI OLARAK SEÇİLDİ.