Dolar 48,1125 +0,07%
Euro 56,1519 -0,05%
Bist 14.712,03 +1,65%
Altın Gram 7.231,22 -0,42%
EUR/USD 1,1669 -0,06%
Brent Petrol 84,95 -2,66%
--°

Kentler arası iş birliğini güçlendirecek lider: Sevinç Baykan Özden Türkiye Kent Konseyleri Birliği başkanı oldu

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Ankara'daki 17. dönem toplantısında oy birliğiyle 18. dönem Türkiye Kent Konseyleri Birliği başkanı seçildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kentler arası iş birliğini güçlendirecek lider: Sevinç Baykan Özden Türkiye Kent Konseyleri Birliği başkanı oldu

toplantının açılışı ve gündemi:

Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Kent Konseyleri Birliği 17. Dönem Yönetim Kurulu Toplantısı, kent konseyleri arasındaki eşgüdümü artırmak ve ortak projeleri güçlendirmek amacıyla yapıldı. Toplantıda, Türkiye Belediyeler Birliği ile kurulması planlanan kurumsal iş birliğine ilişkin taslak protokol detayları ele alındı.

Gündemde ayrıca, kent konseylerinin kapasitelerini ve katılım kültürünü geliştirmeye yönelik değerlendirmeler yer aldı. Toplantıda hazırlanan proje taslağı, takip süreci için İçişleri Bakanlığı'na sunulmak üzere onaya sunuldu.

yönetim seçimi ve yeni başkan:

Toplantının kararıyla, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden oy birliğiyle 18. Dönem Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı olarak seçildi. Seçim, birlik içinde demokratik çeşitlilik ve yüksek katılım kültürünün güçlendiğinin bir işareti olarak değerlendirildi.

Devir teslim töreninin Ekim ayında Balıkesir'de gerçekleşmesi bekleniyor. Yeni yönetimde ayrıca, Başkan Vekilliğine kurucu başkan Necati Binici, Başkan Yardımcılığına ise Tokat Kent Konseyi Başkanı Dr. Selim Çakar getirildi.

iş birliği ve öncelikler:

Toplantıda vurgulanan öncelikler arasında kentler arası bilgi paylaşımı, ortak proje geliştirme ve yerel katılım mekanizmalarının güçlendirilmesi bulunuyor. Birliğin hedefi, kent konseyleri arasında daha sistematik bir iş birliği ağı kurarak yerel düzeyde karar alma süreçlerini desteklemek olarak belirtildi.

Seçilen yönetimin, özellikle Kuvayımilliye şehri Balıkesir'in adını ülke genelinde daha görünür kılma beklentisiyle görev yapacağı kaydedildi.

TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ’NİN ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN 17. DÖNEM YÖNETİM KURULU...

TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ’NİN ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN 17. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI’NDA BALIKESİR KENT KONSEYİ BAŞKANI SEVİNÇ BAYKAN ÖZDEN, OY BİRLİĞİYLE 18. DÖNEM TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI OLARAK SEÇİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vali Erdinç Yılmaz esnafın taleplerini yerinde dinledi
images

Sinop’ta rüzgâr ve dalga uyarısı: kuzey kıyılarında denize girilmeyin
images

Bilecik'te şölen havasında 15. olağan il kongresine davet
images

Erzurum gülistan hedefiyle her alanda metropolleşmeye hazırlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Talas Sporcu Fabrikası'ndan çıkan dokuz yetenek Kayserispor yolunda

Metin Diyadin: üç haftada alınan 6 puan bizi farklı atmosfere sokmamalı

Karakaş Konağı Malatya'nın kültür mirasına yeniden dönüyor

Büyük taarruz'un 104. yılı: Afyonkarahisar'da valilik ziyaretinde protokol buluşması

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti