Türkiye yüzyılı için atın kuyruğunu bağladık: Malazgirt'te kararlılık mesajı

Erdoğan'dan Malazgirt'te Türkiye yüzyılı vurgusu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 955'inci yıl dönümü törenlerinde yaptığı konuşmada Türkiye Yüzyılı hedefini ve bölgedeki hedeflere yönelik kararlılığını yineledi. Helikopterle alana gelen Erdoğan, beraberindeki MHP Lideri Devlet Bahçeli ve bakanlarla birlikte, Türk bayraklarıyla alanı dolduran binlerce vatandaş tarafından karşılandı.

Erdoğan konuşmasında bir sefer geleneğine göndermede bulunarak, sefere çıkıldığında 'atın kuyruğunun bağlandığını' ve bunun geri dönülmeyeceğinin simgesi olduğunu belirtti. Konuşmanın merkezinde 'Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık' ifadesi yer aldı; ayrıca 'terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedeflerine ulaşma kararlılığı vurgulandı. Cumhurbaşkanı sözlerini 'Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor' şeklindeki tespitiyle sürdürdü.

Törene katılım, anma ve kutlama detayları:

Malazgirt’te düzenlenen anma programında Erdoğan, Sultan Alparslan'ı, onun ordusunu ve şehit-gazileri rahmetle andı. Ahlat'ta daha önce yapılan Kabine toplantılarına atıf yapan Cumhurbaşkanı, Malazgirt'i Anadolu'nun 'cümle kapısı' olarak tanımladı. Tören alanındaki kalabalığa seslenen Erdoğan, kadınlara, gençlere ve törene katılanlara teşekkür etti; beyaz başörtüleri ve leçeklerle meydanın adeta bir papatya bahçesine döndüğünü söyledi.

Erdoğan, gençlere yaptığı hitapta onları 'gelecekte yazılacak zaferlerin müstakbel neferleri' olarak nitelendirdi ve milli birlik-mücadele bilincinin önemine dikkat çekti.

Tarihsel göndermeler ve milli bilinç çağrısı:

Konuşmasının önemli bölümünde tarihsel örneklere yer veren Cumhurbaşkanı, 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan'ın ordusuyla cuma namazı kıldığı, dualar ederek askerlerine önderlik ettiği anlatısını hatırlattı. Alparslan'ın 'ölürsem kefenim olsun' diyerek atının kuyruğunu bağlayıp cepheye öncü olduğu ve Malazgirt'te tarihe geçen bir zafer yazdığı vurgulandı. Erdoğan, bu zaferin Anadolu'nun kapılarını açmasının yanı sıra kültürel ve coğrafi açılımlara zemin hazırladığını belirtti.

Aynı zamanda bugünün Büyük Taarruz'un 104'üncü seneidevriyesi olduğu hatırlatılarak, milli mücadelede can veren şehit ve gazilere Allah'tan rahmet dilendi. Erdoğan, tarih boyunca milletin birlik olduğunda başarı kazandığını; tefrikaya düştüğünde ise tehlikelerin çoğaldığını kaydetti ve bu coğrafyada güçlü ve birlik içinde olmanın bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Erdoğan sözlerini, Türkiye'nin vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarla yoluna devam edeceğini belirterek tamamladı; tahrik ve tuzaklara karşı duruşlarını sürdüreceklerini söyledi. Etkinliklerin düzenlenmesinde bu yıl 10. defa öncülük eden Okçular Vakfı'na teşekkür etti.

Programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a gitmek üzere Muş'tan ayrıldı.

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 955’İNCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI İÇİN HELİKOPTERLE MALAZGİRT’E GELEN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE BERABERİNDEKİ MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ VE BAKANLAR, ALANI DOLDURAN BİNLERCE VATANDAŞ TARAFINDAN TÜRK BAYRAKLARIYLA KARŞILANDI.