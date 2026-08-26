Haklarında uzun hapis cezaları bulunan üç şüpheli Bursa'da tutuklandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan kesinleşmiş toplam yılları 25, 21 ve 20 olan üç şüpheliyi yakalayıp tutukladı.