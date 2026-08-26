Haklarında uzun hapis cezaları bulunan üç şüpheli Bursa'da tutuklandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü operasyonu
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç şüpheliyi yakaladı.
şüphelilerin cezaları ve suç kayıtları:
Ş.D. isimli şüphelinin 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 7 suç kaydı bulunuyor.
Ü.U. isimli şüphelinin 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 16 suç kaydı bulunuyor.
A.Ç. isimli şüphelinin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 7 suç kaydı bulunuyor.
Şüpheliler hakkında, hırsızlık ve yağma başta olmak üzere çeşitli suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyet kararları bulunduğu kaydedildi.
mahkeme süreci ve teslim:
Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan zanlılar, ceza infaz kurumuna teslim edildi.
BURSA’DA EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLAR NETİCESİNDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
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