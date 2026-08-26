Dolar 48,1125 +0,07%
Euro 56,1519 -0,05%
Bist 14.712,03 +1,65%
Altın Gram 7.231,22 -0,42%
EUR/USD 1,1669 -0,06%
Brent Petrol 84,95 -2,66%
--°

Haklarında uzun hapis cezaları bulunan üç şüpheli Bursa'da tutuklandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan kesinleşmiş toplam yılları 25, 21 ve 20 olan üç şüpheliyi yakalayıp tutukladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Haklarında uzun hapis cezaları bulunan üç şüpheli Bursa'da tutuklandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü operasyonu

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç şüpheliyi yakaladı.

şüphelilerin cezaları ve suç kayıtları:

Ş.D. isimli şüphelinin 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 7 suç kaydı bulunuyor.

Ü.U. isimli şüphelinin 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 16 suç kaydı bulunuyor.

A.Ç. isimli şüphelinin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 7 suç kaydı bulunuyor.

Şüpheliler hakkında, hırsızlık ve yağma başta olmak üzere çeşitli suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyet kararları bulunduğu kaydedildi.

mahkeme süreci ve teslim:

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan zanlılar, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

BURSA’DA EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLAR NETİCESİNDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 3...

BURSA’DA EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLAR NETİCESİNDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kapalı pazar deposunda oyun tehlikesi: iki çocuk çatının çökmesiyle mahsur kaldı
images

Boşanma sürecinde bıçaklı saldırı: kadın hastaneye kaldırıldı
images

Selin gölgesindeki kasabalar: Bhotekoshi nehrinin taşması Nepal'de hayatı vurdu
images

Yahyalı'da komşu tartışması ölümle sonuçlandı: eski muhtar yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Talas Sporcu Fabrikası'ndan çıkan dokuz yetenek Kayserispor yolunda

Metin Diyadin: üç haftada alınan 6 puan bizi farklı atmosfere sokmamalı

Karakaş Konağı Malatya'nın kültür mirasına yeniden dönüyor

Büyük taarruz'un 104. yılı: Afyonkarahisar'da valilik ziyaretinde protokol buluşması

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti