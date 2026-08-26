Konya'da döner yerken boğazı tıkanan kadın polis müdahalesiyle kurtarıldı

olay yeri ve müdahale:

Olay, geçen pazartesi günü Konya merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'ndeki bir dönercide meydana geldi. İş yerinde yemek yiyen bir kadının yediği dönerin parçası nefes borusuna kaçınca nefes almakta güçlük çekti.

O sırada mekanda müşteri olarak bulunan sivil polis memuru, durumu fark ederek hızlı bir müdahalede bulundu. Polis memurunun uyguladığı Heimlich manevrası sonucunda nefes borusuna kaçan ekmek parçası çıkartıldı ve kadının solunumu normale döndü.

görüntülerde görünenler:

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde kadının nefes alamadığı, beraberindeki çocukların kadının sırtına vurduğu ve ardından polis memurunun müdahale edip Heimlich manevrası uyguladığı anlar yer aldı. Müdahale sayesinde kısa süre içinde tehlike atlatıldı.

tanıkların anlatımı:

Dönercide çalışan Enver Yavuz olay anını anlattı: "Pazartesi günü ikindi saatlerinde burada müşteri olarak polis memuru ve bir kadın oturuyordu. Ablanın ekmek borusuna ekmek parçası kaçtı. Kendisi biraz çıkartmaya çalışırken durumu polis durumu fark ediyor. Heimlich manevrası yapmasıyla beraber polisimiz kadının hayatını kurtardı. Buradan polis memuruna çok teşekkür ediyoruz. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin".

Yetkililer ve iş yeri çalışanları, hızlı müdahale sayesinde daha büyük bir can kaybının önlendiğini belirtti.

KONYA’DA BOĞAZINA YEDİĞİ DÖNERİN PARÇASI KAÇAN KADIN ÖLÜMDEN DÖNDÜ. KADIN, O SIRADA LOKANTADA YEMEK YİYEN VE DURUMU FARK EDEN POLİS MEMURUNUN YAPTIĞI HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARILIRKEN, O ANLAR BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.