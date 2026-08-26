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Antalya’da ikameti depo olarak kullanılan adreste 250 kilogram esrar ele geçirildi

Antalya'da narkotik ekiplerinin Aksu ilçesindeki operasyonda, ikameti depo olarak kullanılan adreste 250 kilogram esrar ele geçirildi; şüpheli A.G. tutuklandı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:37

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya’da ikameti depo olarak kullanılan adreste 250 kilogram esrar ele geçirildi

operasyon detayları:

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksu ilçesinde düzenlenen operasyonda, temin ettiği uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kente getirip satışını yaptığı yönünde bilgiler elde edilen A.G. yakalandı.

Şüphelinin depo olarak kullandığı ikamette yapılan aramada 250 kilogram esrar ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adli makamlara sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

emniyetin çalışmaları ve hedefi:

Emniyet birimleri, kent genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağını kurutmaya, ticaretini ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan operasyonlarda ele geçirilen miktarların dağıtım ağlarının zayıflatılmasına katkı sağladığı değerlendiriliyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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