Antalya’da ikameti depo olarak kullanılan adreste 250 kilogram esrar ele geçirildi

operasyon detayları:

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksu ilçesinde düzenlenen operasyonda, temin ettiği uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kente getirip satışını yaptığı yönünde bilgiler elde edilen A.G. yakalandı.

Şüphelinin depo olarak kullandığı ikamette yapılan aramada 250 kilogram esrar ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adli makamlara sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

emniyetin çalışmaları ve hedefi:

Emniyet birimleri, kent genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağını kurutmaya, ticaretini ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan operasyonlarda ele geçirilen miktarların dağıtım ağlarının zayıflatılmasına katkı sağladığı değerlendiriliyor.

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