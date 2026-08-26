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Pınarbaşı'da sabah sarsıntısı: bazı evlerde çatlak, bir duvar kısmen çöktü

26 Ağustos 2026'de saat 09.53'te Kayseri Pınarbaşı'da kaydedilen 4,1 Mw deprem bazı evlerde çatlak ve bir duvarda kısmi yıkıma yol açtı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Pınarbaşı'da sabah sarsıntısı: bazı evlerde çatlak, bir duvar kısmen çöktü

Pınarbaşı'da 4,1 Mw büyüklüğünde deprem kaydedildi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 26 Ağustos 2026 sabahı saat 09.53'te yerin 7 kilometre derinliğinde 4,1 Mw büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından yetkili kurumlardan hızlı şekilde bilgi ve sevk çalışmaları başlatıldı.

saha taramaları ve resmi açıklama:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri olay yerine yönlendirilerek inceleme ve tespit çalışmalarına başladı. Kayseri Valiliği'nin açıklamasında, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 09.53'te Pınarbaşı'nda 4,1 Mw büyüklüğünde depremin gerçekleştiği bildirilirken, ilgili kurum ve kuruluşların saha tarama ve kontrol çalışmalarına başladığı vurgulandı. Valilik açıklamasında ayrıca "An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir."

yerel hasar tespitleri:

İlk belirlemelere göre ilçeye bağlı Yukarıborendere Mahallesi'nde bazı konutların dış cephe ve iç duvarlarında çatlaklar oluştu. Ayrıca bir evin duvarının bir bölümü yıkıldı; söz konusu yapıyla ilgili daha ayrıntılı hasar ve güvenlik değerlendirmeleri ekiplerce sürdürülüyor. İlçede genel olarak can kaybı veya ağır yaralanmaya ilişkin bir bildirim yapılmadı, yetkililer saha çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yetkili ekipler, hasar gören yapıların güvenlik kontrollerini tamamlayana kadar bölgede önlemleri sürdürecek ve gerekli bildirimleri kamuoyuyla paylaşacak.

KAYSERİ’NİN PINARBAŞI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMİN ARDINDAN BAZI EVLERDE...

KAYSERİ’NİN PINARBAŞI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMİN ARDINDAN BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞURKEN, BİR EVİN DUVARININ BİR BÖLÜMÜ YIKILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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