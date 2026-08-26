Pınarbaşı'da sabah sarsıntısı: bazı evlerde çatlak, bir duvar kısmen çöktü

Pınarbaşı'da 4,1 Mw büyüklüğünde deprem kaydedildi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 26 Ağustos 2026 sabahı saat 09.53'te yerin 7 kilometre derinliğinde 4,1 Mw büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından yetkili kurumlardan hızlı şekilde bilgi ve sevk çalışmaları başlatıldı.

saha taramaları ve resmi açıklama:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri olay yerine yönlendirilerek inceleme ve tespit çalışmalarına başladı. Kayseri Valiliği'nin açıklamasında, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 09.53'te Pınarbaşı'nda 4,1 Mw büyüklüğünde depremin gerçekleştiği bildirilirken, ilgili kurum ve kuruluşların saha tarama ve kontrol çalışmalarına başladığı vurgulandı. Valilik açıklamasında ayrıca "An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir."

yerel hasar tespitleri:

İlk belirlemelere göre ilçeye bağlı Yukarıborendere Mahallesi'nde bazı konutların dış cephe ve iç duvarlarında çatlaklar oluştu. Ayrıca bir evin duvarının bir bölümü yıkıldı; söz konusu yapıyla ilgili daha ayrıntılı hasar ve güvenlik değerlendirmeleri ekiplerce sürdürülüyor. İlçede genel olarak can kaybı veya ağır yaralanmaya ilişkin bir bildirim yapılmadı, yetkililer saha çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yetkili ekipler, hasar gören yapıların güvenlik kontrollerini tamamlayana kadar bölgede önlemleri sürdürecek ve gerekli bildirimleri kamuoyuyla paylaşacak.

KAYSERİ’NİN PINARBAŞI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMİN ARDINDAN BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞURKEN, BİR EVİN DUVARININ BİR BÖLÜMÜ YIKILDI.