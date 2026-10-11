İstanbul'da samsun için 'tek yürek' buluşması çağrısı

organizasyonun hedefleri:

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Hasan Kaya Aşcı, 5-8 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri öncesinde birlik ve dayanışma çağrısı yaptı. Tekkeköy'deki bir otelde gerçekleştirilen basın lansmanında Aşcı, organizasyonun hazırlıkları ve kentin tanıtımına sağlayacağı katkılar hakkında bilgi verdi.

Aşcı, etkinlikte Samsun'un 17 ilçesinin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel lezzetleri, turizm potansiyeli ve ekonomik değerlerinin öne çıkarılacağını söyledi. Etkinliğin hem İstanbul'da yaşayan Samsunluların memleketle bağlarını güçlendireceğini hem de kentin değerlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacağını vurguladı.

paydaş iş birliği ve beklentiler:

Programda SAMKON Genel Başkan Vekili Metin Şenel ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Aşcı, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, üreticiler ve basının iş birliğinin önemine dikkat çekerek, tanıtım günlerinin ortak çabayla başarılı olacağını belirtti.

Aşcı, etkinliğin üreticiler için yeni pazar ve iş birlikleri oluşturma fırsatı sunacağını ifade etti. İstanbul'da doğup büyüyen gençlerin ailelerinin geldiği toprakları tanıması ve Samsunlu olma bilincinin güçlenmesinin hedeflendiği de vurgulandı.

basının rolü ve çağrı:

SAMKON yetkilileri, tanıtım günlerinin duyurulmasında basın mensuplarının desteğinin kritik olduğunu belirtti. Metin Şenel, medyanın Samsun'un tarihi, kültürel ve sosyal değerlerini kamuoyuna ulaştırmadaki rolünü önemsediğini kaydetti.

Hasan Kaya Aşcı basın toplantısında, 'Samsun, Karadeniz'in parlayan yıldızıdır. Köklü tarihi, doğal güzellikleri, güçlü üretimi ve zengin kültürüyle hepimizin gurur duyduğu bu şehri daha geniş kitlelere tanıtmak ortak sorumluluğumuzdur' ifadelerini kullandı ve 'Gelin, İstanbul'da Samsun için tek yürek olalım' çağrısını yineledi.

12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri, 5-8 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

SAMKON TARAFINDAN DÜZENLENECEK TANITIM GÜNLERİ ÖNCESİNDE, SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDEKİ BİR OTELDE BASIN LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.