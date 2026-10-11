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Samsun'da dokuz gün sürecek kitap fuarı: fuar ve kongre merkezinde edebiyat buluşması

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Samsun Kitap Fuarı, söyleşiler ve imza günleriyle edebiyatı şehre taşıyacak.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Samsun'da dokuz gün sürecek kitap fuarı: fuar ve kongre merkezinde edebiyat buluşması

Samsun'da kitap fuarı yeniden sahnede:

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek şehre kazandırılan Samsun Fuar ve Kongre Merkezi, 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde kitap dünyasının önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Organizasyon, şehrin kültür, sanat ve edebiyat potansiyelini görünür kılmayı ve yerel okur ile yazarı aynı mecra içinde buluşturmayı hedefliyor.

Başkan Halit Doğan, Samsun'un iki üniversitesi ve binlerce öğrencisiyle canlı bir kültür ortamına sahip olduğunu vurgulayarak, 'Bizler de bu zenginliğin bilinciyle bu yıl Büyükşehir Belediyesi olarak güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz' diye konuştu. Doğan, fuarın ilerleyen yıllarda da sürdürülerek kentin kültür takviminde kalıcı bir yere sahip olmasını amaçladıklarını belirtti.

program ve konuklar:

Fuar süresince düzenlenecek söyleşiler, imza günleri ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleri kapsamında edebiyat ve düşünce dünyasının tanınmış isimleri Samsunlu okurlarla bir araya gelecek. Etkinlik programında öne çıkan konuklar arasında Ahmet Ümit, Kemal Sayar, Şermin Yaşar, Mert Arık, Dilek Cesur, Saliha Erdim, Sinan Akyüz, Tufan Gündüz, Oytun Erbaş ve İhsan Süreyya Sırma yer alıyor.

Organizasyonun içeriği, yayınevleriyle iş birliği içinde kurgulanırken fuarda çok sayıda yayınevi ve binlerce kitabın sergilenmesi hedefleniyor. Katılımcılar söyleşilerde yazarlarla doğrudan etkileşim kurma, eserleri hakkında sohbet etme ve imza alma fırsatı bulacak.

samsunlu yazarlara özel alan:

Büyükşehir Belediyesi, Samsun'da ikamet eden ve yayımlanmış eseri bulunan yazarlara yönelik özel bir İmza Standı ve Eser Alanı oluşturuyor. Bu imkân, yerel yazarların görünürlüğünü artırmayı ve okurla doğrudan temas kurmalarını sağlamayı amaçlıyor. Fuarda yer almak isteyen Samsunlu yazarlar başvurularını 18 Ekim tarihine kadar iletebilecek; kontenjanlar sınırlı olup başvurular sıralama ve eser kriterlerine göre değerlendirilecek.

Başkan Doğan, fuarın geniş perspektifte düşünüldüğünü ve bugüne kadar düzenlenenlerin üzerinde bir içerikle planlandığını ifade ederek tüm Samsunluları katılmaya davet etti. Organizasyon, kent hafızasında edebiyatın ve paylaşımın canlı bir örneği olarak yer alması hedeflenen dokuz günlük bir program sunacak.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BU KEZ DE SAMSUN FUAR VE KONGRE MERKEZİ’NDE DÜZENLEYECEĞİ KİTAP FUARI İLE...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BU KEZ DE SAMSUN FUAR VE KONGRE MERKEZİ’NDE DÜZENLEYECEĞİ KİTAP FUARI İLE SAMSUN’U KÜLTÜR VE EDEBİYATIN BULUŞMA NOKTASI YAPACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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