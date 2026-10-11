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OMÜ dermatolojisinin kurucu ismi Prof. Dr. Ahmet Yaşar Turanlı yaşamını yitirdi

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Turanlı, OMÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nın kurucusu ve emekli öğretim üyesi olarak hayatını kaybetti; cenazesi Ankara'da defnedildi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 14:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

OMÜ dermatolojisinin kurucu ismi Prof. Dr. Ahmet Yaşar Turanlı yaşamını yitirdi

omü'ye uzun yıllar hizmet eden kurucu öğretim üyesi

Uzun yıllar Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde görev yapan Prof. Dr. Ahmet Yaşar Turanlı hayatını kaybetti. Turanlı, Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nın kurucularından biri olarak eğitim ve hizmet sürecine önemli katkılarda bulundu ve emekli öğretim üyesi olarak anılıyordu.

üniversitenin açıklaması:

Üniversiteden yapılan açıklamada merhuma Allah'tan rahmet dilendi. Açıklamada ayrıca ailesine, yakınlarına, tıp camiasına ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ailesine başsağlığı ile sabır temennisinde bulunuldu.

cenaze töreni ve defnedilme:

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Turanlı'nın cenazesi, Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

VEFAT EDEN PROF. DR. AHMET YAŞAR TURANLI

VEFAT EDEN PROF. DR. AHMET YAŞAR TURANLI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

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