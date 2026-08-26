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Ayvacık açıklarında durdurulan lastik botta 17 çocuk dahil 37 kişi gözaltına alındı

Sahil Güvenlik ekipleri Ayvacık açıklarında lastik botta bulunan 17 çocuk dahil toplam 37 kaçak göçmeni ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 08:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ayvacık açıklarında durdurulan lastik botta 17 çocuk dahil 37 kişi gözaltına alındı

olay detayları:

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-61 ve Sahil Güvenlik Botu KB-76 tarafından durdurulan lastik bottaki 20 kaçak göçmen ile birlikte, arasında 17 çocuk bulunan toplam 37 kaçak göçmen yakalandı.

müdahale ve yakalama:

Ekiplerin kontrolü sonrası bottaki kişi sayısı ve yaş dağılımı tespit edildi. Olayla bağlantılı yürütülen takip sonucunda Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

göçmenlerin teslimi ve işlemler:

Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

AYVACIK İLÇESİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE 37 KAÇAK GÖÇMEN VE 2 GÖÇMEN...

AYVACIK İLÇESİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE 37 KAÇAK GÖÇMEN VE 2 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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