Ayvacık açıklarında durdurulan lastik botta 17 çocuk dahil 37 kişi gözaltına alındı

olay detayları:

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-61 ve Sahil Güvenlik Botu KB-76 tarafından durdurulan lastik bottaki 20 kaçak göçmen ile birlikte, arasında 17 çocuk bulunan toplam 37 kaçak göçmen yakalandı.

müdahale ve yakalama:

Ekiplerin kontrolü sonrası bottaki kişi sayısı ve yaş dağılımı tespit edildi. Olayla bağlantılı yürütülen takip sonucunda Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

göçmenlerin teslimi ve işlemler:

Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

AYVACIK İLÇESİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE 37 KAÇAK GÖÇMEN VE 2 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI.