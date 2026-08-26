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Piyasada açılış: dolar ve Euro sabit seyretti

İstanbul Kapalıçarşı verilerine göre dolar 48,1170 liradan, euro 56,1680 liradan güne başladı; alış fiyatları sırasıyla 48,1150 ve 56,1660 kaydedildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Piyasada açılış: dolar ve Euro sabit seyretti

serbest piyasada döviz fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı verilerine göre döviz piyasası güne sınırlı farklarla başladı. dolar 48,1170 liradan, euro 56,1680 liradan güne açıldı.

kapalıçarşı verileri:

İstanbul Kapalıçarşı’da 48,1150 liradan alınan dolar 48,1170 liradan, 56,1660 liradan alınan euro ise 56,1680 liradan satılıyor.

önceki kapanış:

Son kapanışta dolar 48,09 liradan, euro 56,17 liradan satılmıştı; açılış verileri önceki kapanışla büyük ölçüde uyumlu görünüyor.

DOLAR 48,1170 LİRADAN, EURO İSE 56,1680 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

DOLAR 48,1170 LİRADAN, EURO İSE 56,1680 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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