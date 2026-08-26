Piyasada açılış: dolar ve Euro sabit seyretti

serbest piyasada döviz fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı verilerine göre döviz piyasası güne sınırlı farklarla başladı. dolar 48,1170 liradan, euro 56,1680 liradan güne açıldı.
kapalıçarşı verileri:
İstanbul Kapalıçarşı’da 48,1150 liradan alınan dolar 48,1170 liradan, 56,1660 liradan alınan euro ise 56,1680 liradan satılıyor.
önceki kapanış:
Son kapanışta dolar 48,09 liradan, euro 56,17 liradan satılmıştı; açılış verileri önceki kapanışla büyük ölçüde uyumlu görünüyor.
DOLAR 48,1170 LİRADAN, EURO İSE 56,1680 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!