Denizli'de doğum ihmali iddiası sonrası anne ve bebeği yan yana uğurlandı

Cenaze töreni ve törenin düzenlendiği yer:

Denizli'de özel bir hastanede sezaryen doğum sonrası ihmal iddiası gündeme gelen olayda hayatını kaybeden Gamze Doğan ile yenidoğan oğlu Güney, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileye teslim edildi. Pamukkale ilçesi Develi Mahallesi'nde düzenlenen törenlerde anne ve bebeğin cenazeleri dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze namazı, mahalle futbol sahasında kılındı; törene aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İlk olarak evlerinin önüne getirilen anne ve bebeğin tabutları önünde helallik alınırken, törende duygusal anlar yaşandı.

Babanın metaneti ve duygusal anlar:

Acılı baba Mehmet Doğan, tören boyunca metanetini korumaya çalıştı. İlk çocuğu Kuzey'i kucağından bir an olsun bırakmayan Mehmet Doğan, tabutları mezar başına kadar taşıdı. Tören esnasında özellikle babanın gösterdiği bu tutum, katılanların dikkatini çekti.

Defin anında ise en yürek burkan görüntülerden biri, bebeğin farklı hayallerle alınmış olan doğum kundağı'nın mezar taşına sarılması oldu. Bu simgesel davranış, ailenin ve yakınlarının yaşadığı kaybın duygusal ağırlığını gözler önüne serdi.

Olayın yansımaları ve aileye destek:

Cenaze töreni boyunca bölgede büyük bir üzüntü hâkimdi; dualar ve gözyaşları arasında anne ile bebeği yan yana toprağa verildi. Otopsi sonrası teslim edilen cenazelerin defni sırasında toplumun farklı kesimlerinden gelen destek ve taziye ziyaretleri dikkat çekti. Aile yakınları, taziyeleri kabul ederek acılarını paylaşanlarla duygularını paylaştı.

Olayın merkezindeki ihmal iddiası ve yaşanan kayıplar, törende sık sık dile getirilen ve toplumda yankı uyandıran başlıklar olarak kaldı.

CENAZEDE KUCAĞINDAKİ OĞLU KUZEY İLE HELALLİK ALAN ACILI BABA MEHMET DOĞAN METANETİNİ KORUMAYA ÇALIŞIRKEN, HAYATINI KAYBEDEN BEBEK İÇİN ALINAN DOĞUM KUNDAĞI İSE MEZAR TAŞINA SARILDI.