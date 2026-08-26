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İtfaiyenin 47 araçla müdahalesiyle Günteks Elyaf'taki yangın söndürüldü

Gaziantep'te Şehitkamil OSB'de sabaha karşı çıkan Günteks Elyaf yangını, 47 araç ve 75 personelle söndürüldü; 2 kişi dumandan etkilendi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:44

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İtfaiyenin 47 araçla müdahalesiyle Günteks Elyaf'taki yangın söndürüldü

İtfaiyenin 47 araçla müdahalesiyle Günteks Elyaf'taki yangın söndürüldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Günteks Elyaf fabrikasında, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyünce, bölgeden gelen ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.

müdahale ve olay yeri çalışmaları:

İhbarın ardından 112 acil çağrı merkezi koordinasyonuyla, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına toplam 47 araç ve 75 personel ile müdahale etti. Yapılan söndürme çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

hasar ve etkilenenler:

Yangında fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Yetkililer, can kaybı bildirilmediğini açıkladı.

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkili birimlerce inceleme başlatıldı; olay yeri ve deliller üzerinde yapılacak çalışmaların sonucuna göre soruşturma derinleştirilecek.

GAZİANTEP&#039;TE ELYAF FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

GAZİANTEP'TE ELYAF FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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