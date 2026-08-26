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Kuşadası’nda sağlıklı yaşama adım: 60 yaş ve üzeri için tansiyon eğitimi

İkinci Bahar Merkezi'nde düzenlenen 'Tansiyonunu tanı, sağlığını koru' etkinliğinde 60 yaş ve üzeri vatandaşlara tansiyon eğitimi verildi, ölçümler yapıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kuşadası’nda sağlıklı yaşama adım: 60 yaş ve üzeri için tansiyon eğitimi

Kuşadası Belediyesi'nden yaşlılara yönelik tansiyon eğitimi

Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi'nde bulunan İkinci Bahar Merkezi'nde düzenlediği 'Tansiyonunu tanı, sağlığını koru' etkinliğiyle 60 yaş ve üzeri kent sakinlerine tansiyon, kalp ve damar sağlığı hakkında bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte neler anlatıldı:

Etkinlikte belediyede görevli hemşire Gülsün Nourouzipanah, tansiyonun nedenleri, çeşitleri ve yüksek tansiyondan korunma yollarını katılımcılara anlattı. Konuşmada düzenli takip, beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerinin yanı sıra kalp-damar sağlığının önemi vurgulandı.

Uygulama ve geri bildirim:

Yaklaşık 2 saat süren buluşmada her katılımcının tansiyonu ölçülerek üzerinde isimleri bulunan haftalık ölçüm kartları hazırlandı. Katılanlar, hazırlanan ölçüm kartları sayesinde evde düzenli takibin kolaylaşacağını belirtti ve Kuşadası Belediyesi'nin sosyal belediyecilik hizmetleri için teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi, İkinci Bahar Merkezi'nde gerçekleştirdiği bu tür etkinliklerle kent sakinlerinin daha aktif, sağlıklı ve sosyal bir yaşam sürmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Başkan Ömer Günel tarafından başlatılan programlar, Başkan Vekili Tahsin Demirtaş döneminde de kesintisiz olarak devam ettiriliyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ’NİN İKİNCİ BAHAR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN ‘TANSİYONUNU TANI, SAĞLIĞINI KORU’...

KUŞADASI BELEDİYESİ’NİN İKİNCİ BAHAR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN ‘TANSİYONUNU TANI, SAĞLIĞINI KORU’ ETKİNLİĞİNDE, 60 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARA YÜKSEK TANSİYONDAN KORUNMA, KALP VE DAMAR SAĞLIĞININ ÖNEMİ ANLATILIRKEN, KATILIMCILARIN TANSİYONLARI ÖLÇÜLEREK HAFTALIK TAKİP KARTLARI HAZIRLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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