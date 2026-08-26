Niğde'de onarım yapan genç işçi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

Niğde'nin Sazlıca beldesinde bir madencilik firmasına ait elektrik direklerinde yürütülen onarım çalışması sırasında 18 yaşındaki S.C.A. elektrik akımına kapılarak yere düştü ve hayatını kaybetti.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre S.C.A., üzerinde çalıştığı sırada akıma maruz kaldı. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

soruşturma ve işlemler:

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından S.C.A.'nın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı; incelemeler ve gerekli işlemler sürüyor. Olayın meydana geldiği direklerin, ilgili madencilik firmasına ait olduğu bildirildi.

S.C.A.'NIN CENAZESİ, OLAY YERİNDE YAPILAN İNCELEMELERİN ARDINDAN MORGA KALDIRILDI.