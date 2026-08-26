Ayvalık'ta 30 ağustos coşkusu programla taçlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü Ayvalık’ta çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanacak. Gün, anma ve kutlama etkinliklerinin bir arada olduğu bir programla geçecek.

Kutlamalar hem kent merkezinde hem de spor ve kültür mekanlarında planlanmış etkinliklerle halkın katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

tören programı:

Kutlamılar 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak. Günün ilerleyen saatlerinde, 18.00'de Murat Ustalı Spor Tesisleri'nde geleneksel Atatürk Kupası töreni düzenlenecek.

Akşam programı 20.15'te Öğretmenevi önünden başlayacak fener alayıyla devam edecek ve etkinlikler 21.30'da Ayvalık Amfitiyatro'da sahne alacak olan Manuş Baba konseriyle son bulacak.

belediye çağrısı:

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Büyük Zafer’in 104. yıl dönümünü Ayvalık’ta her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Tüm hemşehrilerimizi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın gururunu ve heyecanını birlikte yaşamaya davet ediyoruz" dedi.

Belediye tüm hemşehrileri kutlamalara davet etti.

0 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ, AYVALIK’TA BU YIL DA ÇEŞİTLİ ETKİNLİK VE TÖRENLERLE COŞKUYLA KUTLANACAK.