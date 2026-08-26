Akçakoca'da mevsimlik işçilere kapsamlı sağlık taraması

Akçakoca'da saha çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, fındık hasadı nedeniyle ilçeye gelen farklı illerden mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları alanlarda düzenli sağlık taramaları gerçekleştiriyor. Ekipler, yaşam koşullarını yerinde inceleyerek temel sağlık kontrollerini titizlikle yürütüyor ve ihtiyaçlara göre müdahalede bulunuyor.

hedef gruplar ve aşı çalışmaları:

Saha ziyaretlerinde öncelik olarak 15-49 yaş kadın, gebe ve lohusa izlemleri yapılıyor. Yapılan muayeneler sırasında eksikliği tespit edilen aşıların tamamlanması için aile sağlığı merkezleriyle koordinasyon sağlanıyor ve gerekli yönlendirmeler yapılıyor.

sağlık eğitimi ve bilgilendirme:

Sağlık ekipleri yalnızca muayene ile sınırlı kalmayıp, mevsimlik tarım işçilerine üreme sağlığı, anne sütü ve emzirme, aile planlaması, hijyen ile çevre ve su güvenliği konularında bilgilendirme yapıyor. Ayrıca KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi), sıcak havalarda alınması gereken önlemler ve kanser taramaları hakkında eğitimler de veriliyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, fındık hasadı dönemi boyunca saha çalışmalarının sürdürüleceğini ve mevsimlik işçilerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılacağını bildiriyor.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE FINDIK HASADININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE İLÇEYE GELEN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE YÖNELİK SAĞLIK ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR.