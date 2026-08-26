Dolar 48,1123 +0,07%
Euro 56,1756 0,00%
Bist 14.696,61 +1,54%
Altın Gram 7.239,54 -0,30%
EUR/USD 1,1674 -0,01%
Brent Petrol 85,51 -2,02%
--°

Alibey deresinden boğaza: itfaiye ekiplerinin yavru yunus kurtarışı

Eyüpsultan'da Alibey Deresi'ne sürüklenen yavru yunus, İstanbul İtfaiyesi Su Altı Kurtarma ekiplerinin 40 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı ve Boğaz'a bırakıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Alibey deresinden boğaza: itfaiye ekiplerinin yavru yunus kurtarışı

Alibey deresindeki yavru yunusun kurtarılması

İstanbul Eminönü'nden Eyüpsultan'daki Alibey Deresi'ne sürüklenen bir yavru yunus, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kurtarıldı. Olay yerine intikal eden ekiplerin müdahalesine ilişkin yeni görüntüler, kurtarma sürecinin detaylarını ve yunusun denize geri bırakılma anını ortaya koyuyor.

Müdahale süreci ve kurtarma anı:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İstanbul İtfaiyesi Su Altı Kurtarma (SAK) ekipleri, yaklaşık 40 dakikalık bir çalışma sonucunda yunusu sudan çıkardı. Görüntülerde ekiplerin koordineli müdahalesi, yunusun koruma altına alınması ve ilk müdahalede gösterilen hassasiyet yer alıyor.

Boğaz'a bırakma ve görüntülerin yansıması:

Kurtarılan yavru yunus, yapılan kontrollerin ardından tekneyle alınarak İstanbul Boğazı'na bırakıldı. Ortaya çıkan videolar, yunusun denize salındığı anı ve çevrede toplanan vatandaşların tepkisini gösteriyor; kurtarma anları ekiplerin hızlı müdahalesinin hayvanın doğal ortamına geri dönmesini sağladığını gözler önüne seriyor.

ALİBEY DERESİ’NE SÜRÜKLENEN YAVRU YUNUS, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILARAK İSTANBUL BOĞAZI&#039;NA...

ALİBEY DERESİ’NE SÜRÜKLENEN YAVRU YUNUS, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILARAK İSTANBUL BOĞAZI'NA BIRAKILDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kıranardı'na yeni soluk: Melikgazi sosyal yaşam merkezi açılışa hazırlanıyor
images

Taksicilerden Menderes başkanvekili Şen'e ziyaret ve iş birliği çağrısı
images

Sıcak havada ilaç kullananlara uzman uyarısı
images

Plaj kavgası iddianamesi: başörtülü kadına yönelik nefret suçlamasıyla 3 yıla ka...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Diyarbakır'da Necmettin Erbakan Bulvarı'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı

Bodrum'da arsa içindeki tiny house yangını kontrol altına alındı

Seyit İçgül: yeniden kurulan takımda hedef ilk iki

Kuytul soruşturmasında gizli tanık: sırtında sopa kırıldığı iddiası

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı