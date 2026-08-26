Alibey deresinden boğaza: itfaiye ekiplerinin yavru yunus kurtarışı

Alibey deresindeki yavru yunusun kurtarılması

İstanbul Eminönü'nden Eyüpsultan'daki Alibey Deresi'ne sürüklenen bir yavru yunus, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kurtarıldı. Olay yerine intikal eden ekiplerin müdahalesine ilişkin yeni görüntüler, kurtarma sürecinin detaylarını ve yunusun denize geri bırakılma anını ortaya koyuyor.

Müdahale süreci ve kurtarma anı:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İstanbul İtfaiyesi Su Altı Kurtarma (SAK) ekipleri, yaklaşık 40 dakikalık bir çalışma sonucunda yunusu sudan çıkardı. Görüntülerde ekiplerin koordineli müdahalesi, yunusun koruma altına alınması ve ilk müdahalede gösterilen hassasiyet yer alıyor.

Boğaz'a bırakma ve görüntülerin yansıması:

Kurtarılan yavru yunus, yapılan kontrollerin ardından tekneyle alınarak İstanbul Boğazı'na bırakıldı. Ortaya çıkan videolar, yunusun denize salındığı anı ve çevrede toplanan vatandaşların tepkisini gösteriyor; kurtarma anları ekiplerin hızlı müdahalesinin hayvanın doğal ortamına geri dönmesini sağladığını gözler önüne seriyor.

ALİBEY DERESİ’NE SÜRÜKLENEN YAVRU YUNUS, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILARAK İSTANBUL BOĞAZI'NA BIRAKILDI