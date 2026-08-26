Dolar 48,1123 +0,07%
Euro 56,1756 0,00%
Bist 14.696,61 +1,54%
Altın Gram 7.239,54 -0,30%
EUR/USD 1,1674 -0,01%
Brent Petrol 85,51 -2,02%
--°

Akçakoca sahilleri yaz yoğunluğuna hazırlanıyor: kum tesviyesi ve temizlik çalışmaları

Akçakoca'da Karaburun ve Melenağzı başta olmak üzere kumsallarda, özel eleme ve iş makineleriyle temizlik, bakım ve kum tesviyesi sürüyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Akçakoca sahilleri yaz yoğunluğuna hazırlanıyor: kum tesviyesi ve temizlik çalışmaları

yaz sezonuna hazırlık çalışmaları:

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaz sezonunun yoğunluğunu göz önünde bulunduran ekipler, ilçe genelindeki plajlarda kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları yürütüyor. Çalışmaların amacı, vatandaşların ve tatilcilerin plajları daha temiz, düzenli ve güvenli şekilde kullanabilmesini sağlamak olarak açıklandı.

Ekipler, özellikle halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda çöp ve yabancı maddelerin toplanmasına öncelik veriyor; atıkların ayrıştırılması ve kumsalların görünümünün iyileştirilmesi sürecine odaklanılıyor.

karaburun ve melenağzı'nda uygulanan yöntemler:

Karaburun ve Melenağzı plajlarında gerçekleştirilen çalışmalarda özel kum eleme makineleri ile kumsal yüzeyindeki ince taneli malzeme ayrıştırılırken, ağır yük gerektiren işler için iş makineleri kullanıldı. Bu sayede hem çöpler hem de plajlarda biriken yabancı maddeler temizlendi.

Yapılan müdahaleler arasında kum tesviyesi de bulunuyor; iş makineleriyle gerçekleştirilen bu işlem, sahil bandının eşitlenmesini ve daha kullanışlı hale gelmesini sağlıyor. Yetkililer, bakım çalışmalarının yaz boyunca periyodik olarak devam edeceğini belirtti.

Vatandaşlardan da plaj temizliğine katkı sağlamaları ve çöp atıkları konusunda duyarlı olmaları isteniyor. Yetkililer, sürdürülen bakım ve temizlik faaliyetlerinin bölge turizmine olumlu yansıyacağını vurguluyor.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE YAZ SEZONUNUN YOĞUNLUĞU NEDENİYLE PLAJLARDA TEMİZLİK, BAKIM VE KUM...

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE YAZ SEZONUNUN YOĞUNLUĞU NEDENİYLE PLAJLARDA TEMİZLİK, BAKIM VE KUM TESVİYESİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kendi asfalt ve agrega tesisleriyle maliyeti düşürdü: Giresun’da 21 milyon lira...
images

COP31 başkanı Murat Kurum'tan çölleşme ve arazi tahribatına eylem çağrısı
images

Şirvan-Pervari hattında bazı kolların 7 büyüklüğe kadar deprem üretebileceği tes...
images

Kovuğundan çıkan kilo kilo bal Palu kırsalında dikkat çekti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Diyarbakır'da Necmettin Erbakan Bulvarı'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı

Bodrum'da arsa içindeki tiny house yangını kontrol altına alındı

Seyit İçgül: yeniden kurulan takımda hedef ilk iki

Kuytul soruşturmasında gizli tanık: sırtında sopa kırıldığı iddiası

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı