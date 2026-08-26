Akçakoca sahilleri yaz yoğunluğuna hazırlanıyor: kum tesviyesi ve temizlik çalışmaları

yaz sezonuna hazırlık çalışmaları:

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaz sezonunun yoğunluğunu göz önünde bulunduran ekipler, ilçe genelindeki plajlarda kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları yürütüyor. Çalışmaların amacı, vatandaşların ve tatilcilerin plajları daha temiz, düzenli ve güvenli şekilde kullanabilmesini sağlamak olarak açıklandı.

Ekipler, özellikle halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda çöp ve yabancı maddelerin toplanmasına öncelik veriyor; atıkların ayrıştırılması ve kumsalların görünümünün iyileştirilmesi sürecine odaklanılıyor.

karaburun ve melenağzı'nda uygulanan yöntemler:

Karaburun ve Melenağzı plajlarında gerçekleştirilen çalışmalarda özel kum eleme makineleri ile kumsal yüzeyindeki ince taneli malzeme ayrıştırılırken, ağır yük gerektiren işler için iş makineleri kullanıldı. Bu sayede hem çöpler hem de plajlarda biriken yabancı maddeler temizlendi.

Yapılan müdahaleler arasında kum tesviyesi de bulunuyor; iş makineleriyle gerçekleştirilen bu işlem, sahil bandının eşitlenmesini ve daha kullanışlı hale gelmesini sağlıyor. Yetkililer, bakım çalışmalarının yaz boyunca periyodik olarak devam edeceğini belirtti.

Vatandaşlardan da plaj temizliğine katkı sağlamaları ve çöp atıkları konusunda duyarlı olmaları isteniyor. Yetkililer, sürdürülen bakım ve temizlik faaliyetlerinin bölge turizmine olumlu yansıyacağını vurguluyor.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE YAZ SEZONUNUN YOĞUNLUĞU NEDENİYLE PLAJLARDA TEMİZLİK, BAKIM VE KUM TESVİYESİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.