Bulanıklılar Malazgirt'te birlik ve dayanışma mesajı verdi

Bulanık'tan Malazgirt kutlamalarına yoğun katılım

Muş’un Bulanık ilçesinden çok sayıda vatandaş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere katılmak üzere Malazgirt Ovası'na gitti. Organizasyon, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu koordinasyonunda gerçekleştirildi ve ilçeden toplu ulaşım sağlanarak vatandaşların etkinlik alanına intikali organize edildi.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de hazır bulundu. Tarihi alanda yapılan törenlerde birlik, beraberlik ve milli dayanışma vurguları ön plana çıktı; katılımcılar programı coşkuyla izledi.

kaymakamın değerlendirmesi:

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Bulanıklılardan gelen yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini belirterek vatandaşların tarihine sahip çıktığını söyledi. Koşansu, Malazgirt Zaferi'nin yalnızca askeri bir başarı olarak görülmemesi gerektiğini, bunun aynı zamanda birlik ve beraberlik sembolü olduğunu vurguladı. "Bulanık halkı tarihine sahip çıktığını gösterdi" diyen Koşansu, törene katılanlara teşekkür etti.

Koşansu, katılımın ilçenin milli ve tarihsel değerlere bağlılığının somut bir göstergesi olduğunu ifade etti ve bu tür anma etkinliklerinin gelecek kuşaklara miras aktarımı açısından önemine dikkat çekti.

etkinlik organizasyonu ve katkılar:

Etkinliklerin düzenlenmesinde belediyeler, köy ve mahalle muhtarları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların ortak çaba gösterdiği kaydedildi. Koşansu, "Belediyelerimiz, muhtarlarımız, kurumlarımız ve vatandaşlarımızın katkılarıyla anlamlı bir birliktelik ortaya çıktı" sözleriyle organizasyondaki iş birliğine teşekkür etti.

Binlerce Bulanıklının törene katılması, hem yerel yönetimlerin koordinasyonunun hem de toplumun günün anlam ve önemine verdiği değerin göstergesi olarak değerlendirildi.

parti temsilcisinin mesajı:

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Kemal Yaşar de Malazgirt ruhunun yaşatılmasının önemine değinerek, Bulanık'tan yapılan yoğun katılımın kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi. Yaşar, Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve "Malazgirt ruhunu hep birlikte yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Yaşar, törene Cumhurbaşkanı ve parti genel başkanının katılımının programın anlamını güçlendirdiğini vurguladı; Sultan Alparslan ve şehitlere yönelik rahmet ve minnet dileklerini iletti. Ayrıca tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekti ve Bulanık'ın birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Malazgirt Ovası'nda düzenlenen törenler, hem tarih bilincinin tazelenmesi hem de yerel toplulukların ulusal hafızayla bağını pekiştirmesi bakımından dikkat çekici bulundu. Bulanık'tan gelen katılımcıların varlığı, programın ruhunu ve mesajını güçlendiren unsurlar arasında yer aldı.

BULANIKLILAR MALAZGİRT ZAFERİ'NİN 955. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARINA YOĞUN KATILIM SAĞLADI