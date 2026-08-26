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Ayvalık'ta çocuklara temiz başlangıç: okul bahçelerinde kapsamlı bakım

Ayvalık Belediyesi, 14 Eylül 2026'da başlayacak eğitim yılı öncesi okul bahçelerinde ot biçme, budama ve çevre düzenlemesiyle kapsamlı temizlik yaptı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ayvalık'ta çocuklara temiz başlangıç: okul bahçelerinde kapsamlı bakım

Okul bahçelerinde temizlik ve bakım çalışmaları

Ayvalık’ta 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak olmasına hazırlık amacıyla Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tempo artırdı. Ekipler, öğrencilerin teneffüs saatlerinde kullandığı alanlarda kapsamlı temizlik ve bakım uyguladı.

Yapılan işler:

Okul bahçelerinde kuruyan otların biçilmesi, kuru dalların budanması ve çevre düzenlemesi öncelikli işler arasında yer aldı. Çalışmalar, çocukların oyun ve dinlenme alanlarının daha düzenli ve güvenli hâle getirilmesine odaklandı. Ekipler ayrıca çöp ve yabancı madde temizliği yaparak genel görünümü iyileştirdi.

Belediye açıklaması:

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği bizim için her şeyden önemli. Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde okul bahçelerimizde gerekli temizlik ve bakım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize şimdiden başarılı, sağlıklı ve verimli bir eğitim öğretim yılı diliyorum" dedi.

Belediye, öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı ortamlarda eğitim hayatına başlaması için tüm imkânlarıyla çalıştıklarını bildirdi.

AYVALIK’TA 2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILININ 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK OLMASI...

AYVALIK’TA 2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILININ 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK OLMASI NEDENİYLE AYVALIK BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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