Talas'ta iki dekada süren kalite anlayışı yeniden tescillendi

20 yıllık kalite geleneği:

Talas Belediyesi'nin Kalite Yönetim Sistemi, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen dış tetkikin ardından yeniden tescillendi. TSE tarafından yenilenen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, belediyenin kalite odaklı hizmet anlayışını 11 Ağustos 2029 tarihine kadar belgeledi. Yeni belgenin düzenlenme tarihi 11 Ağustos 2026 olarak kaydedildi; belgenin ilk belgelendirme tarihi ise 16 Mart 2006 olarak görüldü.

belgelendirme süreci ve geçmişi:

Belediyede kalite yolculuğu 2005 yılında alınan ilk belgelerle başladı. 2006 yılında tamamlanan ilk belgelendirme sürecinin ardından sistem; yıllar içinde yapılan yenilemeler ve standart güncellemeleriyle korundu. 2011 yılında ISO 9001:2008 standardına geçilirken, sonraki süreçte ISO 9001:2015 standardına uyum sağlandı. Kurum içi düzenli iç tetkikler ile TSE tarafından yapılan dış tetkikler, sistemin etkinliğini ve standartlara uygunluğunu düzenli olarak kontrol ediyor.

hizmet anlayışı ve sürekli iyileştirme hedefi:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın kalite çalışmalarının belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Biz kaliteyi yalnızca duvarda asılı bir belge olarak görmüyoruz. Kalite; işimizi doğru yapmak, vatandaşımızın memnuniyetini öncelemek ve hizmetlerimizi her geçen gün daha iyi hale getirmek demektir." Belediye, hizmet süreçlerinin düzenli gözden geçirilmesi, kaynakların etkin kullanılması, çalışanların gelişiminin desteklenmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılması hedefleri doğrultusunda sistemi sürdürmeyi amaçlıyor.

Yeni belgenin düzenlenmesiyle Talas Belediyesi'nin yaklaşık 20 yıllık kalite geleneği bir kez daha tescillenmiş oldu ve TS EN ISO 9001:2015 belgesiyle kalite yönetimi 11 Ağustos 2029 tarihine kadar geçerliliğini koruyacak.

TALAS BELEDİYESİNİN YAKLAŞIK 20 YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ, TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DIŞ TETKİKİN ARDINDAN BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ. TSE TARAFINDAN YENİLENEN TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ, TALAS BELEDİYESİNİN KALİTE ODAKLI HİZMET ANLAYIŞINI 2029 YILINA KADAR SÜRDÜRECEĞİNİ BELGELEDİ.