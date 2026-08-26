Dolar 48,1029 +0,05%
Euro 56,1207 -0,10%
Bist 14.669,51 +1,35%
Altın Gram 7.228,70 -0,43%
EUR/USD 1,1659 -0,14%
Brent Petrol 86,17 -1,26%
--°

Dursunbey'e 174 milyonluk akıllı orman hizmet binası geliyor

Dursunbey'e 174 milyon TL'lik, 5.250 m² kapalı alanlı akıllı ve çevreci orman hizmet binasının temeli atıldı; yatırımın 2027 sonunda tamamlanması hedefleniyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Dursunbey'e 174 milyonluk akıllı orman hizmet binası geliyor

Dursunbey'e yeni orman hizmet binası

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, ormancılık hizmetlerinin modernize edilmesi amacıyla Alaçam ve Dursunbey Orman İşletme Müdürlükleri için planlanan yeni hizmet binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Proje, ilçenin ormancılık altyapısını güçlendirmeyi ve hizmetlerin kalitesini artırmayı amaçlıyor.

projenin kapsamı ve hedefleri:

Toplam 174 milyon TL yatırım bedeline sahip proje, 5 bin 250 metrekare kapalı alana sahip olacak. Binada misafirhane, yemekhane, toplantı salonu ve ortak kullanım alanları yer alacak. Projenin çevre dostu uygulamalar ve akıllı bina teknolojileri kullanılarak inşa edilmesi planlanıyor.

İnşaat sürecinin 650 gün içinde tamamlanması öngörülüyor; resmi tamamlanma tarihi olarak 2028 yılı Nisan işaret edilse de, yatırımın 2027 yılı sonunda bitirilmesi hedefleniyor. Tamamlandığında Alaçam ve Dursunbey Orman İşletme Müdürlükleri daha modern bir altyapıya kavuşacak ve ormancılık hizmetleri daha etkin yürütülecek.

yerel yönetim ve tören katılımcıları:

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, Dursunbey’in geniş orman varlığı, gelişmiş kereste sanayisi ve köklü ormancılık geçmişiyle ülkenin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Şen, projenin hazırlık ve projelendirme sürecinin yaklaşık bir yıl sürdüğünü belirtti ve ilçedeki iki Orman İşletme Müdürlüğü bulunmasının bölgenin ormancılık açısından önemine işaret etti.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da emeği geçenlere teşekkür ederek yeni binanın ilçenin ormancılık kimliğine yakışan bir yatırım olduğunu söyledi ve projenin ilçede yaratacağı prestije değindi.

Törene ayrıca AK Parti Dursunbey İlçe Başkanı İbrahim Tuzcu, Milliyetçi Hareket Partisi Dursunbey İlçe Başkanı Abdullah Çelik, protokol mensupları, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yeni hizmet binasıyla kurum personeline ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulmasının hedeflendiği, ilçenin ormancılık faaliyetlerinin daha düzenli ve etkin yürütüleceği belirtiliyor. Yatırımın hem yerel istihdama hem de ormancılık altyapısına katkı sağlaması bekleniyor.

BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ MUSA ŞEN TÖRENDE KONUŞMA YAPTI.

BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ MUSA ŞEN TÖRENDE KONUŞMA YAPTI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Traktörün altında kalan genç için ambulans helikopterle hızlı müdahale
images

Ayvalık'ta çocuklara temiz başlangıç: okul bahçelerinde kapsamlı bakım
images

Talas'ta iki dekada süren kalite anlayışı yeniden tescillendi
images

Sivas'ta okuma alanı genişliyor: Şems-i Sivasî kütüphanesi kapasitesini artırıyo...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum'un simge büfesi otobüs çarpmasıyla zarar gördü

Esenler belediyesi yeni eğitim yılına çanta dolusu destekle başladı

sivil polis Heimlich manevrasıyla kadının hayatını kurtardı

Sahilkent site yönetimlerinden ortak talep: arıtma tesisi yerleşimden taşınsın

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı