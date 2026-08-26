Dursunbey'e 174 milyonluk akıllı orman hizmet binası geliyor

Dursunbey'e yeni orman hizmet binası

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, ormancılık hizmetlerinin modernize edilmesi amacıyla Alaçam ve Dursunbey Orman İşletme Müdürlükleri için planlanan yeni hizmet binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Proje, ilçenin ormancılık altyapısını güçlendirmeyi ve hizmetlerin kalitesini artırmayı amaçlıyor.

projenin kapsamı ve hedefleri:

Toplam 174 milyon TL yatırım bedeline sahip proje, 5 bin 250 metrekare kapalı alana sahip olacak. Binada misafirhane, yemekhane, toplantı salonu ve ortak kullanım alanları yer alacak. Projenin çevre dostu uygulamalar ve akıllı bina teknolojileri kullanılarak inşa edilmesi planlanıyor.

İnşaat sürecinin 650 gün içinde tamamlanması öngörülüyor; resmi tamamlanma tarihi olarak 2028 yılı Nisan işaret edilse de, yatırımın 2027 yılı sonunda bitirilmesi hedefleniyor. Tamamlandığında Alaçam ve Dursunbey Orman İşletme Müdürlükleri daha modern bir altyapıya kavuşacak ve ormancılık hizmetleri daha etkin yürütülecek.

yerel yönetim ve tören katılımcıları:

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, Dursunbey’in geniş orman varlığı, gelişmiş kereste sanayisi ve köklü ormancılık geçmişiyle ülkenin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Şen, projenin hazırlık ve projelendirme sürecinin yaklaşık bir yıl sürdüğünü belirtti ve ilçedeki iki Orman İşletme Müdürlüğü bulunmasının bölgenin ormancılık açısından önemine işaret etti.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da emeği geçenlere teşekkür ederek yeni binanın ilçenin ormancılık kimliğine yakışan bir yatırım olduğunu söyledi ve projenin ilçede yaratacağı prestije değindi.

Törene ayrıca AK Parti Dursunbey İlçe Başkanı İbrahim Tuzcu, Milliyetçi Hareket Partisi Dursunbey İlçe Başkanı Abdullah Çelik, protokol mensupları, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yeni hizmet binasıyla kurum personeline ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulmasının hedeflendiği, ilçenin ormancılık faaliyetlerinin daha düzenli ve etkin yürütüleceği belirtiliyor. Yatırımın hem yerel istihdama hem de ormancılık altyapısına katkı sağlaması bekleniyor.

BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ MUSA ŞEN TÖRENDE KONUŞMA YAPTI.