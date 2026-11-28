Ayvalık’ta parklar kışa hazırlanıyor: budama, çim ve sahil temizliği

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi öncesinde kent genelindeki park, yeşil alan ve sosyal yaşam noktalarında kapsamlı bakım çalışmaları yürütüyor. Çalışmaların odağında ağaç ve bitki budaması, çim biçme, çevre temizliği ile kent mobilyalarının onarımı yer alıyor.

uygulanan çalışmalar:

Ekipler, çalı ve bitki düzenlemesi kapsamında motorlu tırpanlarla yeşil alanlardaki otları biçiyor; yüksek dallarda ağaç budama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sahil bandındaki bankların bakım ve onarımı yapılırken, kıyıda biriken dal ve bitki atıkları iş makineleriyle temizlenip bölgeden kaldırılıyor. Kent mobilyalarının onarımı ve çevre temizliği rutin programın önemli bir parçası olarak sürdürülüyor.

amaç ve sürdürülebilirlik:

Yapılan düzenlemelerle ortak kullanım alanlarının daha düzenli, temiz ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Belediye yetkilileri, bakım ve yenileme çalışmalarının kış boyunca sürdürüleceğini bildirerek, kent yaşam kalitesinin korunmasına yönelik planlamanın devam ettiğini belirtti. Bu çalışmalar, hem estetik hem de güvenlik açısından kamusal alanların hazırlıklı olmasını sağlıyor.

Vatandaşlardan da ortak alanlarda duyarlı davranmaları ve çalışma yapılan bölgelere dikkat etmeleri isteniyor. Belediye ekipleri, belirlenen program çerçevesinde farklı noktalarda eş zamanlı çalışmalarını sürdürerek, kentin dört bir yanını kış koşullarına hazırlamaya devam ediyor.

AYVALIK’TA PARK BAHÇELER EKİPLERİNDEN KIŞ MESAİSİ