filo güçlendirildi:

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde belediye, temizlik hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla araç filosunu güçlendirdi. Belediye bütçesinden karşılanan 2 yeni çöp kamyonu hizmete alınarak ilçe genelindeki toplama ve taşıma kapasitesi artırıldı.

Yeni araçlar, rutin cadde ve sokak temizliğinin yanı sıra yoğun mahalle bölgelerinde daha etkin çalışma yapılmasını sağlayacak. Belediyenin açıklamasına göre araçlarla birlikte temizlik programlarında süreklilik ve hız hedefleniyor.

konteyner yenileme ve dağıtım:

Filo yatırımlarının yanında yeni çöp konteynerleri de mahallelere planlı şekilde dağıtılıyor. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen ve belediyenin kendi kaynaklarıyla satın aldığı konteynerler, önceliklere göre ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılıyor.

Dağıtım çalışmaları, temizlik ekiplerinin lojistik planlaması doğrultusunda yürütülüyor; amaç, yerel hizmet noktalarında standardizasyon sağlamak ve vatandaşların erişimini kolaylaştırmak.

atölyede onarım ve tasarruf:

Ayvalık Belediyesi, sadece yeni ekipman almakla kalmayıp mevcut kaynakları verimli kullanma stratejisini de hayata geçiriyor. Belediye atölyelerinde kullanım ömrünü tamamlamamış, onarılabilecek konteynerler tamir edilerek yeniden kullanıma kazandırılıyor.

Bu uygulama, ekipmanların ömrünü uzatırken belediye bütçesinde tasarruf sağlanmasına katkıda bulunuyor ve sürdürülebilir hizmet anlayışını destekliyor.

başkanın mesajı:

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yatırımlarla ilgili yaptığı açıklamada belediye kaynaklarının yerel ihtiyaçlara göre kullanıldığını vurguladı. Ergin, "Kamu kaynaklarını doğru kullanmak, tasarruf etmek ve halkın parasını yine halkımız için harcamak bizim en önemli sorumluluğumuz." ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, hem yeni yatırımları sürdürmeyi hem de mevcut ekipmanlardan maksimum verim almayı hedeflediklerini belirterek, daha temiz bir Ayvalık için çalışmaları kararlılıkla devam ettireceklerini ifade etti.

AYVALIK BELEDİYESİ’NDEN TASARRUFLU HİZMET HAMLESİ: 2 YENİ ÇÖP KAMYONU FİLOYA KATILDI