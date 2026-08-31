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Aziziye’de gece-gündüz süren asfalt seferberliğiyle modern yol ağı hedefi

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Haziran ayından beri Dadaşkent ve Ilıca başta olmak üzere yürütülen eşzamanlı altyapı ve asfalt çalışmalarını anlattı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Aziziye’de gece-gündüz süren asfalt seferberliğiyle modern yol ağı hedefi

çalışma alanı ve amaçlar:

Erzurum merkez Aziziye ilçesinde, sezon başından bu yana devam eden asfaltlama ve yol yenileme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, çalışmaların Saltuklu, Selçuklu, Yarımca ve Gezköy mahallelerini kapsayan Dadaşkent bölgesi ile Ilıcada yoğunlaştığını belirtti. Başkan Akpunar, göreve geldikleri günden itibaren vizyon projelerle ilçenin çehresini değiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Belediye, standartları yüksek, modern ve uzun ömürlü yollar inşa etmeyi amaçlarken, taşeron ekipler ve belediye birimleri sahada koordineli bir program uyguluyor. Haziran ayından bu yana yürütülen çalışmaların önceliği; konforlu, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım ağı oluşturmak olarak açıklandı.

altyapı koordinasyonu ve uygulama:

Akpunar, yol çalışmalarıyla ilgili olarak altyapının önemine dikkat çekti. Belediyenin saha ekipleri, internet, enerji ve doğalgaz altyapısı sağlayan kurumlarla eşzamanlı çalışma prensibini benimsiyor. Bu yaklaşımın amacı, yol yapımının ardından kısa sürede altyapı kazılarının yeniden başlamasını engellemek ve kaynak israfını önlemek.

Başkanın açıklamasına göre, ilgili kurumlar altyapı çalışmalarını tamamlar tamamlamaz belediye ekipleri hemen asfalt serimine geçiyor. Bu koordinasyon sayesinde hem iş programları hızlandırılıyor hem de vatandaşların günlük yaşamındaki rahatsızlıklar asgariye indiriliyor.

toplumsal etki ve teşekkür:

Aziziye genelinde yürütülen seferberlik, ilçe sakinlerinin ulaşım konforunu artırmayı ve ilçeyi Erzurum’un önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor. Akpunar, sahada gece vardiyasında çalışan ekipleri ve sabır gösteren vatandaşları özellikle selamladı: "Aziziye’mizin her bir noktasına konforlu ve güvenli ulaşım ağı sağlamak için ekiplerimizle gece-gündüz demeden çalışıyoruz."

Başkan ayrıca, çalışmaların planlanan program dahilinde hızla devam edeceğini, vatandaşların anlayışı ve saha ekibinin fedakârlığı sayesinde hedeflere ulaşılacağını belirterek teşekkürlerini sundu.

ERZURUM’UN MERKEZ AZİZİYE İLÇESİNDEKTİ ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI SEZON BAŞINDAN BU YANA DEVAM EDİYOR....

ERZURUM’UN MERKEZ AZİZİYE İLÇESİNDEKTİ ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI SEZON BAŞINDAN BU YANA DEVAM EDİYOR. AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANI EMRULLAH AKPUNAR, İLÇEDE YAZ DÖNEMİNDEN BERİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLEN ASFALTLAMA VE YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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