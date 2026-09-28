Babadağ'a 13 milyon liralık yeni içme suyu yatırımı

Proje kapsamı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki DESKİ Genel Müdürlüğü, Babadağ ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni bir depo inşasına başladı. Toplam yatırım bedeli 13 milyon TL olan projede, mahallenin su arzını destekleyecek 200 metreküplük kapasitede depo yer alacak.

Neden yeni depo gerekiyor:

Mevcut su deposunun yetersiz kapasitesi ve mahalle içindeki kot farkları, özellikle yaz aylarında su arzı ve basınç dengesinde sorunlara yol açıyordu. Yeni tesis, depo kotunun yükseltilmesiyle üst kotlardaki abonelere daha etkin su iletimi sağlamayı ve basınç düşüşlerini azaltmayı hedefliyor.

Beklenen etkiler:

Projeyle birlikte mahallenin suyun dağılımında yaşanan dengesizliklerin giderilmesi, yaz dönemi kesintilerinin azalması ve iletim sırasında ortaya çıkan su kayıplarının düşürülmesi amaçlanıyor. Ayrıca mevcut altyapının kapasitesinin desteklenmesi, olası nüfus ve talep artışlarına karşı da önlem niteliği taşıyacak.

Vatandaş odaklı hizmet yaklaşımı:

Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından İncilipınar sakinlerinin sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna erişiminde iyileşme beklediklerini belirtiyor. Yeni depo, mahalle genelinde daha dengeli su dağıtımı sağlayacak şekilde planlandı.

DESKİ'nin kent genelindeki içme suyu altyapısı çalışmalarının bir parçası olan bu yatırım, bölgesel su yönetimini güçlendirmeye yönelik somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BABADAĞ İLÇESİ İNCİLİPINAR MAHALLESİ’NDE 13 MİLYON TL YATIRIMLA YAPIMINA BAŞLANAN 200 METREKÜP KAPASİTELİ YENİ İÇME SUYU DEPOSU, BASINÇ SORUNLARI VE SU KAYIPLARININ AZALTILMASINA KATKI SAĞLAYACAK.