Okulların ilk hattı: Uşak'ta bahçe görevlilerine acil durum ve güvenlik eğitimi

Eğitimin amacı ve kapsamı:

Uşak genelinde okullarda görev yapan bahçe görevlilerinin yetkinliklerini artırmak amacıyla düzenlenen seminerde, okul güvenliğinin güçlendirilmesi ve acil durumlara hazırlıklı olunması hedeflendi. Eğitimler, İl Emniyet Müdürlüğü personellerince yürütüldü ve program Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İş Birliği Protokolü çerçevesinde planlandı.

Katılımcılar ve organizasyon:

Konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde toplam 206 bahçe görevlisine yönelik bilgilendirme yapıldı. Programda görev dağılımı, okul ile emniyet birimleri arasındaki iletişim kanalları ve saha uygulamalarının koordinasyonu ele alındı.

Eğitim içeriği ve uygulamalar:

Seminerde, okul ortamlarında güvenliğin sağlanmasına yönelik alınması gereken önlemler, acil durumlarda uygulanacak temel prosedürler ve olay anında iletişim ile yönlendirme esasları üzerinde duruldu. Katılımcılara, riskleri önceden tespit etme, uygun müdahale zincirini işletme ve yetkili birimlerle eşgüdümlü çalışmanın önemi aktarıldı.

Beklenen sonuçlar ve iş birliği:

Verilen eğitimlerle okul güvenliği kültürünün güçlendirilmesi, acil durumlara müdahale süresinin kısaltılması ve öğrencilerin korunmasına yönelik önleyici tedbirlerin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Eğitim programı, saha deneyimini artırarak okullar ile emniyet kurumları arasındaki iş birliğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

UŞAK’TA OKULLARDA GÖREV YAPAN BAHÇE GÖREVLİLERİNE YÖNELİK “GÜVENLİK VE ACİL DURUM STANDARTLARI EĞİTİM SEMİNERİ” DÜZENLENDİ.