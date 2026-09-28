Düzce’de altyapı önceliğiyle 48 bin ton asfalt serildi

Düzce’de altyapı önceliğiyle geniş çaplı asfalt çalışması

Düzce Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yenileme ve onarım programını altyapı çalışmalarını tamamlayarak sürdürüyor. Ekipler, önceliklendirilmiş güzergâhlarda ulaşım konforunu ve yol güvenliğini artırmak amacıyla yoğun mesai yapıyor.

Belediye yetkilileri, yağış dışındaki günlerde çalışmaları gece gündüz sürdürdüklerini belirtiyor. Bu kapsamda kent genelinde şimdiye kadar 48 bin ton asfalt serimi ve yama işlemi gerçekleştirildi.

Çalışma programı ve öncelikler

Asfaltlama çalışmaları, altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklara öncelik verilerek planlanıyor. Program kapsamında ekipler, ulaşımda aksama yaşanan ve yüzeyi bozulan yolların onarımına ağırlık veriyor. Hava koşullarının elverişli olduğu dönemlerde uygulamalar 7 gün 24 saat esasına göre yapılıyor; yağış nedeniyle sadece 5-6 gün ara verildi.

Bu düzenleme, hem mevcut yolların yenilenmesini hem de uzun vadede bakım maliyetlerinin azaltılmasını hedefliyor. Vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak, projenin ana önceliği olarak vurgulanıyor.

Şehir Mezarlığı önü ve şebeke yenileme çalışmaları

Düzce Belediyesi ayrıca kent şebekesi yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Şebeke yenileme işlemlerinin tamamlandığı bölgelerde, kazılar nedeniyle bozulan yollar altyapı tamamlandıktan sonra onarılıyor; belediyenin benimsediği yaklaşım "önce altyapı, sonra asfalt" şeklinde özetleniyor.

Beyköy’deki yeni arıtma tesisinden kent merkezindeki mahallelere uzanan güzergâhlarda devam eden içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarının geçtiği ana hat üzerinde, Şehir Mezarlığı önündeki yolun asfaltlama işinin 29 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Bu güzergâhta ana şebeke boruları bulunduğu için koordineli çalışma yürütülüyor.

Yürütülen program, hava ve saha şartlarına bağlı olarak aşamalı şekilde devam edecek ve planlanan tarihler doğrultusunda halkın kullanımına sunulacak yollar hazır hale getirilecek.

DÜZCE BELEDİYESİ’NİN KENT GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ ASFALT VE YAMA ÇALIŞMALARI, 7 GÜN 24 SAAT ESASLI ÇALIŞMA PRENSİBİYLE GECE GÜNDÜZ DEVAM EDİYOR.