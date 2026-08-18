Babaeski'de gece yarısı kaza: bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Hazinedar köyü mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarparak büyük hasar aldı. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Kaza anı ve araç hasarı:

Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan 34 PRF 120 plakalı otomobil, Hazinedar köyü civarında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç adeta hurdaya döndü ve önemli çapta maddi hasar oluştu.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza sonrası bölgeye güvenlik güçleri sevk edilerek çevrede önlem alındı ve olay yeri güvence altına alındı. Otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayda yaralanan ya da ölen olmadığını bildirdi.

Gelişmelerle ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer olayın nedenine ilişkin teknik inceleme yapıyor.

KIRKLARELİ'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ