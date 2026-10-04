Babanın öfkesi: Gazipaşa'da 16 yaşındaki kızla görüştüğü iddia edilen genç öldürüldü

Olayın tespit edildiği nokta:

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkiinde saat 17.45 sıralarında, yangın havuzu yakınında yerde hareketsiz bir kişi gören vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye ulaşan ekipler, ölen kişinin 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin ilk tespitine göre Bayır hayatını kaybetmişti.

Olay yerindeki incelemede, Bayır'ın vücudunda 13 bıçak darbesi olduğu saptandı. Cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından cenaze, ilk olarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı; kesin ölüm nedeni ve otopsi için cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturmanın ilk bulguları:

Jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alıp delil çalışması başlattı. İnceleme sırasında Bayır'a ait olduğu bildirilen plakası olmayan bir motosiklet de olay yerinde bulundu. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından da derinleştirildi.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, Bayır'ın 16 yaşındaki B.Ö. ile görüştüğü yönündeki iddialar üzerine, şüphelinin B.Ö.'nün babası Mustafa Ö. olduğu belirlendi. Mustafa Ö. olay yerine yakın evinde gözaltına alınırken, kız çocuğu B.Ö. de ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Deliller ve devam eden işlemler:

Gözaltındaki şüphelinin ifadesinde olayı kabul ettiği ve cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçağın yerini gösterdiği belirtildi. Gösterdiği noktada yapılan aramada, olay yerinin yaklaşık 500 metre aşağısındaki ormanlık alanda bir taşın altında bıçak bulundu. Bulunan bıçak, jandarma ekiplerince muhafaza altına alınarak incelemeye gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer, delil tespiti, adli değerlendirme ve otopsi sonuçlarının ardından soruşturmanın yönüne göre ek işlemler yapılacağını bildirdi.

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE 20 YAŞINDAKİ GENÇ YOL KENARINDA ÖLÜ BULUNDU.