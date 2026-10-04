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Fatih Sultan Mehmet köprüsü turkuaz ışıklarla Türk dünyasını andı

3 Ekim Türk Dünyası Günü'nde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kandilli sahilinden izlenen turkuaz ışıklandırmayla anlamlı bir görselle anıldı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 00:41

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 00:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Fatih Sultan Mehmet köprüsü turkuaz ışıklarla Türk dünyasını andı

Fatih Sultan Mehmet köprüsü turkuaz renkle aydınlandı:

3 Ekim Türk Dünyası Günü dolayısıyla İstanbul’un simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bu akşam turkuaz renkle ışıklandırıldı. Yapının gece görüntüsü, Boğaz siluetine farklı bir ton kazandırdı.

kandilli sahilinden yansıyan kareler:

Işıklandırma çalışması, Kandilli sahili yönünden çekilen fotoğraf ve video karelerine yansıdı. Sahilden kaydedilen görüntülerde köprünün turkuaz tonları dikkat çekici bir görsel şölen oluşturdu.

günün anlamı ve görsel vurgunun etkisi:

Türk Dünyası Günü gibi anma etkinliklerinde kent simgelerinin renk değiştirmesi, mesajın geniş kitlelere görsel olarak ulaştırılmasını sağlıyor. Bu tür uygulamalar hem anma niteliği taşıyor hem de şehir manzarasında güçlü, geçici bir vurgu yaratıyor.

Kaynak metinde uygulamayı yapan kurum veya organizasyon detaylarına yer verilmemekle birlikte, köprünün turkuaz renkle aydınlatılması, Kandilli sahilinden fotoğraf çekenlerin ilgisini çeken bir an olarak kayda geçti.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ TURKUAZ RENGE BÜRÜNDÜ

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ TURKUAZ RENGE BÜRÜNDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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