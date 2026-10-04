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Kabakulak-Yahyalı yolunda sollama kazası: motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde minibüsü sollamaya çalışan 77 yaşındaki motosiklet sürücüsü karşı şeride geçip otomobille çarpıştı; kurtarılamadı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 01:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kabakulak-Yahyalı yolunda sollama kazası: motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Kabakulak-Yahyalı yolu Yahyalı Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Necdet Angın (77) idaresindeki 54 HS 346 plakalı motosiklet ile S.A. (57) yönetimindeki 06 ATM 09 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı; motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, yol üzerinde seyir halinde olan bir yolcu minibüsü durakta yolcu almak için yavaşladı. Bu sırada minibüsün arkasında seyreden 54 HS 346 plakalı motosikletin sürücüsü sollama manevrası yaptı. Sollama sırasında motosiklet karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen otomobille doğrudan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü savrularak ağır yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; yaralı sürücü ambulansta Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Necdet Angın (77) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün yaralanmadığı bildirildi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlatarak olayın tüm yönlerini araştırıyor.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK...

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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