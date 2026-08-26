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Ünye'de iş yerine ateş açılmasının ardından zanlı silahla teslim oldu

Ünye'de Kaledere Mahallesi'ndeki iş yerine 10 el ateş açan B.C., suç aleti tabancayla Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim oldu; yaralanma yok.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ünye'de iş yerine ateş açılmasının ardından zanlı silahla teslim oldu

Ünye'de iş yerine silahla ateş açılması

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açılmasıyla sonuçlanan olayda, şüpheli kısa süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Olay Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde gerçekleşti ve şans eseri iş yeri kapalı olduğu için can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Olay yeri ve ilk bulgular

Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi A.U.'ya ait mekâna yaya olarak yaklaşan B.C., yanındaki tabancayla iş yerine 10 el ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, iş yeri çevresinde 10 boş kovan tespit edildi.

Şüphelinin teslim oluşu ve soruşturmanın seyri

Olayın ardından şüpheli B.C., üzerinde bulunan suç aleti tabancayla birlikte Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne giderek teslim oldu. İlk belirlemelere göre zanlı ile iş yeri sahibi A.U. arasında daha önce husumet bulunduğu iddia ediliyor. Olayla ilgili adli ve hukuki işlemler ile delil toplama çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri olayın güvenlik kamera kayıtları, tanık beyanları ve olay yeri incelemeleri üzerinden soruşturmayı derinleştiriyor; resmi açıklamalar ve gelişmeler yetkili birimlerce paylaşılacak.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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