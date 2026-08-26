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İzmir merkezli operasyonda yasa dışı silah şebekesine yönelik geniş çaplı baskın

İzmir merkezli Manisa'yı da kapsayan operasyonda yasa dışı silah imal ve ticareti yapan şebekeye yönelik 13 kişi gözaltına alındı, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:09

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İzmir merkezli operasyonda yasa dışı silah şebekesine yönelik geniş çaplı baskın

Operasyonun kapsamı:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen projeli soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri tarafından yasa dışı silah imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik uzun soluklu teknik ve fiziki takip yapıldı. Önceki ara yakalamalarda 93 adet tabanca, 21 adet şarjör ve çok sayıda silah yapımında kullanılan parça ele geçirilmiş, adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Teknik takip ve eş zamanlı operasyon:

Dosya kapsamında sürdürülen çalışmalar sonucu toplam 21 şüpheli belirlendi; bunlardan 6'sının halihazırda cezaevinde olduğu tespit edildi. Dışarıda bulunan 15 şüpheli ile bağlantılı 23 adreste tespit edilen yerler için İzmir merkezli ve Manisa ilini de kapsayan eş zamanlı operasyon planlandı ve uygulandı.

Ele geçirilen malzemeler ve gözaltılar:

Adreslerde yapılan aramalarda, soruşturma genelinde toplam 100 adet tabanca ile birlikte sahte 2 Euro madeni para basımında kullanıldığı değerlendirilen döküm kalıpları ele geçirildi. Operasyon sırasında ayrıca adreslerde 7 adet tabanca, 13 adet fişek, balistik inceleme açısından önem taşıyan çok sayıda silah parçası, bir adet sanayi tipi sigara sarma makinesi, çok miktarda tütün ve boş makaron bulundu.

Eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü, soruşturmanın savcılık koordinasyonunda devam ettiği açıklandı.

ELE GEÇİRİLENLER.

ELE GEÇİRİLENLER.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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