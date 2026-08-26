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Kayseri'de Pınarbaşı merkezli 4,1 mw büyüklüğünde sarsıntı; valilik ekipleri sahada

Valilik, 26 Ağustos 2026'da Pınarbaşı'nda 4,1 Mw büyüklüğündeki depremin ardından yapılan saha taramasında olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Kayseri'de Pınarbaşı merkezli 4,1 mw büyüklüğünde sarsıntı; valilik ekipleri sahada

Kayseri Valiliği: saha taramalarında olumsuzluk tespit edilmedi

Kayseri Valiliği, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü meydana gelen depremle ilgili bir bilgilendirme paylaştı. Yapılan açıklamada, etkilenen bölgeye yönelik hızlı şekilde saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlandığı belirtildi.

sarsıntının teknik verileri:

Valiliğin verdiği bilgiye göre, deprem 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 09.53'te, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 Mw büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Kısa süre içinde ilgili kurum ve kuruluşların sahaya yönlendirildiği ifade edildi.

saha çalışmaları ve valiliğin açıklaması:

Açıklamada, ekiplerin yürüttüğü tarama ve kontroller sonucunda 'an itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir' ifadesi yer aldı. Valilik, bölgedeki çalışmaların sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KAYSERİ VALİLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, 4.1 ŞİDDETİNDE MEYDANA GELEN DEPREMİN ARDINDAN BİR...

KAYSERİ VALİLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, 4.1 ŞİDDETİNDE MEYDANA GELEN DEPREMİN ARDINDAN BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANMADIĞI BELİRTİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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